Yazarlık Okulu kursları başladı

Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde her yıl yapılan Yazarlık Okulu, bu yıl da geleceğin yazarlarını yetiştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Liseler’de, bu yıl dördüncüsü olan Yazarlık Okulu eğitimleri başladı. Liselilere yönelik yapılan atölyelerde daha önce belirlenen öğrencilere Deneme (Makale), Şiir, Hikâye (Öykü) ve Çizim (Karikatür) alanında yıl boyunca kurslar verilecek.

UZMAN EĞİTMENLERLE

Akademi lise yazarlık atölyesi kursları alanında uzman eğitmenlerle yapılıyor. Şiir ve karikatürde İlhami Atmaca kurslara katılırken Deneme (Makale) ve Biyografi ’de ise projenin koordinatörlüğünü de yapan Fahri Tuna yer alıyor. Ayrıca Hikâye (Öykü) alanında kurslara Güray Süngü, Deneme (Makale) alanında ise Mehmet Şeker kurslarda eğitmen olarak yer alacak.

ESERLER KİTAP HALİNE GETİRİLECEK

Lise öğrencileri aldıkları eğitim sonucunda birer eser kaleme alacaklar ve bu eserlerden oluşan seçki kitap basılacak. Basılacak kitap ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Kocaeli Kitap Fuarı’nda sergilenecek.

“İYİ ŞİİR NASIL YAZILIR ONU ÖĞRETİYORUZ”

Proje kapsamında Karikatür ve şiir alanlarında eğitmen olan şair ve karikatürist İlhami Atmaca, “Kurslara katılan öğrencilere iyi şiir nasıl yazılır onu öğretmeye çalışıyoruz. Kurslara katılan öğrencilerimiz yarın bir resim gördüklerinde onu yorumlama ve anlamlandırma konularında bilgi sahibi olacak. Şiirde ise sezgileri uyandırmaya çalışıyoruz. Toplum olarak şiir konusunda geçmişten günümüze iyiyiz. Gençlerimiz de bu konuda oldukça yetenekli ve olumlu sonuçlar alıyoruz” şeklinde konuştu.

“BURAYA GELEN ÖĞRENCİLER BOŞ KALMAYACAKLARDIR”

Üç yıldır yazarlık okulunda karikatür ve şiir atölyesinde öğrenci olduğunu belirten Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ümit Çalban, atölyelere katılan öğrencilerin mutlaka bir şeyler öğrendiğini söyledi. Çalban, “Atölyeler katılım sağladığımdan beri gelişim kat ettim. Yarışmalara birçok eser gönderdim. Eğitimlerde çok kazanımlarım oldu yeni arkadaşlıklar edindim ve bu alanda uzman insanlarla iletişimim oldu. Ben olanakları bu şekilde bize sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

PROJE SÜRECİNDE GEZİ VE ZİYARETLER

Yazarlık atölyesine katılan öğrenciler sene boyunca belli aralıklarla gezi ve ziyaretler de gerçekleştirecek. Kurslarda eğitmenlik yapan hocaların öncülüğünde gerçekleşecek olan gezi ve ziyaretler atölyede eğitim verilen alanlarla bağdaş olacak.





