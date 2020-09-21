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Yazlık KO-MEK Kurs Merkezi açılış için gün sayıyor

Tamamlanmasına sayılı günler kalan KO-MEK’in 43. Kurs Merkezi, Gölcük ilçesinde hizmet verecek.

Yazlık KO-MEK Kurs Merkezi açılış için gün sayıyor

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK), Pandemi döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır      halk  eğitimine verdiği hizmetle, çok sayıda vatandaşın meslek sahibi olmasına vesile olan KO-MEK, eğitim merkezlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yazlık Kurs Merkezi, KO-MEK’in 43. Eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek. Yazlık Kurs Merkezi yeni eğitim döneminde faaliyetine başlayacak.

GÖLCÜK’ÜN 4. KURS MERKEZİ OLACA
KO-MEK Yazlık Kurs Merkezi, Değirmendere, Gölcük ve İpekyolu’nun ardından Gölcük İlçesindeki, dördüncü merkez olacak. Yeni kurs merkezi, Yazlık Kültür Merkezi zemin katındaki yaklaşık 600 metrekarelik alanda, 6 atölye sınıfı ile hizmet verecek.

YAKINDA AÇILACAK
KO-MEK Yazlık Kurs Merkezinde; Giyim, Bilgisayar, İngilizce, Mefruşat, El ve Makine Nakışı, Örgü, Resim, Ahşap Boyama, Ebru ve Diksiyon Branşlarında eğitim verilecek olup talep olması halinde pek çok branşta farklı eğitimler de açılabilecek. Yazlık Kurs Merkezi, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde açılarak eğitimin hizmetine girecek.

KO-MEK VİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİNİ ALDI
Halk Üniversitesi’nde dersler 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle korona virüs tedbirleri doğrultusunda başladı. Bu nedenle tüm kurs merkezlerinde virüse karşı geniş kapsamlı bir dizi tedbir alındı. Kurs Merkezleri’nde Maske, Mesafe ve Temizlik (TMM) kuralları eksiksiz olarak uygulanacak. Kursiyerlere kurs merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacak ve ateşleri ölçülecek. Hijyen kurallarına da yine hassasiyetle uyulacak ve derslikler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Ders öncesi ve sonrasında sınıflar havalandırılacak, teneffüs süreleri uzatılarak grupların teneffüs saatleri çakışmayacak şekilde ayarlanacak. Hastalık semptomu gösteren kursiyerin derse girmesi engellenerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE
KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.






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