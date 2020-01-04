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'Yeni YÖK' 2020 yılında da iddialı projelere imza atacak

Yükseköğretim Kurulunun 2020 yılı için belirlediği öne çıkan stratejik hedefler arasında üniversitelerde alanında öne çıkan bilim insanları tarafından verilecek YÖK-Dersleri'nin hayata geçirilmesi bulunuyor.

'Yeni YÖK' 2020 yılında da iddialı projelere imza atacak

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:30

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki eğitimden öğretim üyelerine kadar pek çok alanda kaliteyi artırmak için 2020 yılında hayata geçirilecek stratejik hedeflerini belirledi.

Yeni YÖK'ün 2020 yılı için belirlediği öne çıkan stratejik hedefleri arasında üniversitelerde alanında öne çıkan bilim insanları tarafından verilecek YÖK-Dersleri'nin hayata geçirilmesi bulunuyor.

YÖK, yeni yılla birlikte eğitim fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerini değerlendirerek yenilik için çalışma yapılacak.

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında 5 üniversite ve ihtisas alanlarını belirleme süreci tamamlanacak ve bu üniversitelerin sayısının 15'e çıkarılması için çalışma yürütülecek.

Proje kapsamında belirlenen araştırma üniversitelerinin karneleri, 2020 yılı sonu itibarıyla güncellenerek ilan edilecek.

Dijitalleşme projesinin yürütüldüğü üniversite sayısı 20'ye çıkarılacak

YÖK'ün "hedef odaklı uluslararasılaşma" politikası kapsamında uluslararası öğrenci sayısı, Kasım 2020 itibarıyla 190 bine ulaştırılacak.

Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 olan üniversite sayısı 20'ye yükselecek. Yeni eklenen bu üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim elemanlarına dijital dönüşüm dersi verilecek.

Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı almak için standartlar yükseltilecek.

Doktoralı insan havuzu genişletilecek ve bu bağlamda YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı insan sayısı 5 bine çıkarılacak.

"YÖK Akademik Kariyer Platformu" hayata geçirilerek liyakat kriteri hayata geçirilecek.

Üniversitelerde sosyal bilimlerle ilgili ders havuzu oluşturulacak ve fen-mühendislik-sağlık bilimlerindeki öğrencilerin de bu ders havuzundan ders almaları sağlanacak.

Programlardaki isim kargaşasına son verecek düzenlemeler tamamlanacak

Üniversitelerde 50/d statüsünde yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayana kadar 6 ay boyunca ilişiğinin kesilmemesi için gerekli yasal düzenleme için girişimde bulunulacak.

Yükseköğretim sistemindeki program ismi kargaşasına son verecek düzenlemeler tamamlanacak.

Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak.

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