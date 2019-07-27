Yeter ki eğitim kaliteli olsun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın verdiği kaliteli eğitim Kocaelililerin yanı sıra il dışında yaşayan insanların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. KO-MEK’in istihdam branşları arasında yer alan Sıhhi Tesisatçılık Branşı, iş sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisiyle dolup taşıyor. İstanbul’dan kursa katılmak için gelen Ersoy Çınar da kendisini en fazla etkileyen durumun KO-MEK’in kaliteli eğitimi olduğunu söyledi.

YOĞUN TALEP ALAN BRANŞ



KO-MEK Sıhhi Tesisatçılık Branşı, İzmit Seka Kaynak Atölyesi’nde haftanın beş günü faaliyetlerini sürdürüyor. Branş, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 2017 yılında açıldı. Kurs, faaliyetlerine başladığı günden bu yana yoğun ilgi gördü.

NELER ÖĞRETİLİYOR?



Sıhhi Tesisatçılık Branşında alanında uzman usta öğreticiler görev yapıyor. Eğitim kapsamında kursiyerlere lavabo ve musluk bağlantılarının yapılması anlatılıyor. Bunun yan sıra pis ve temiz su giderleri hakkında kursiyerlere detaylı bilgi veriliyor. Tüm bu teorik eğitimler uygulamalı eğitimlerle destekleniyor.

İŞ İMKANI ÇOK



Sıhhı Tesisatçılık, iş imkanı açısından sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor. Bu alanda kaliteli eğitim almış bir vatandaş, kolaylıkla sektörün bağlı olduğu alanlarda iş bulabiliyor. Bu kapsamda KO-MEK’in Sıhhı Tesisatçılık Branşı kursiyerleri, aldıkları kaliteli eğitim neticesinde zorlamadan iş bulmanın ayrıcalığını yaşıyor.

NERELERDE İŞ BULABİLİRLER?



Sıhhi Tesisatçılık Branşını başarılı ile tamamlayan bir kursiyer, fabrikaların kazan dairelerinde, sıhhi tesisat taahhüt firmalarında ya da ısıtma tesisatı taahhüt firmalarında iş bulabiliyor.

İSTANBUL’DAN GELİYORUM ÇÜNKÜ



Bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyen vatandaşlardan biri de İstanbul’dan kursa katılan Ersoy Çınar oldu. Ersoy Çınar, sektörde çalıştığını ancak kendini geliştirmek için KO-MEK’e geldiğini söyledi. KO-MEK’i daha önce de duyduğunu ve kurslarını sosyal medyadan takip ettiğini söyleyen Çınar, “Ben İstanbul’dan sırf bu kursa katılmak için geliyorum. KO-MEK son derece iyi bir eğitim veriyor. Kaliteli eğitimi sayesinde birçok insanın iş bulduğunu ya da işinde ustalaştığını duyuyorum. Ben de bu kaliteli eğitimden faydalanmak istedim. Bu nedenle mesafeye bakmadan Kocaeli’ne geliyorum” şeklinde konuştu.