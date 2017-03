Hazine Müsteşarlığı'nın önümüzdeki ay yürürlüğe girecek trafik

primlerine tavan fiyat uygulamasıyla yüzde 30'lara varan indirim ücreti araç sahiplerinin cebinde kalacak. Nisan ayında uygulamaya konulacak tavan fiyat tarifesine milyonlarca tüketici sevinçle karşılık verirken, yatırılan fazla sigorta primlerinin de yatırılacağı belirtildi. Müjdeyi yorumlayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı

Ağaoğlu devletin fahiş fiyatlarla dönen sigorta piyasasına müdahale olarak gördüğünü söyledi.

Tavan fiyat uygulaması getirerek Hazine Müsteşarlığı'nın sigortacılara ayar verdiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte yüksek prim ödeyenlerin yüzde 30 indirimi yapılarak paraları iade edilecek. İşin bir de kaza yapanların ceza puanı mahiyeti var. Trafik Şube Müdürlüğü ile Sigorta Birliği'nin işbirliği yaparak kaza yapan araçların sürücülerinin ehliyetine ceza puanı işlenmesi gerekiyor. Adam 15 kez kaza yapmış, 16. kez kaza yapmak için yola çıkıyor. Kimse ehliyetine ceza kesmiyor. Bu işbirliğinin bir an önce sağlanarak, trafik kazalarının da önüne geçilmesi gerek." Sigortacılar zararlarını halka kesti! Sigorta şirketlerinin ağız birliği etmişcesine geçtiğimiz yüzde 105'lere varan zam yaptığına işaret eden Aydın Ağaoğlu, "2015 yılında 350 liraya trafik sigortasını yaptırmış olan insanlar ortalama yüzde 105 artarak 710 lira ve daha yukarıda ücretlerle karşı karşıya kaldı. Bu noktada tüketicilerin feryatlarına karşılık sigorta sektöründeki şirket yetkilileri ve Sigorta Resürans Birliği açıklama yaptı. Açıklamada sigorta sektörünün trafik sigortalarında zarar ettiğini, bu nedenle de enflasyonun çok üzerinde fiyat uygulamak zorunda kaldıklarını söylediler. Zararlarının faturasını milyonlarca araç sürücüsüne kesmiş oldular" şeklinde konuştu.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN FAZLA PRİM İADE EDİLECEK

Yeni uygulama ile sürücülerin en çok merak edeceği konu ise, 1 Nisan'a kadar yüksek fiyattan trafik sigortası yaptıranların, primleri iade edilecek mi? Evet, edilecek. Yeni uygulama başladığında hasarsızlık kademesine göre belirlenen tavan fiyat üzerinde primler iade edilecek. Örneğin, 800 liraya poliçe satın alan ve hiç hasarı olmayan bir sürücü, yeni uygulama başladıktan sonra hasarsız sürücüler için belirlenen tavan fiyat 600 liraysa, aradaki fark sigorta şirketi tarafından sürücüye iade edilecek. Tabi bu iade; sigortanın yaptırılma tarihine ve bitim süresine göre, prim-gün sayısına göre hesaplanıp, iade edilecek.

TAVAN FİYAT NASIL UYGULANACAK?

Şimdi ise Hazine, benzer sorunun yaşanmaması için hususi araçlarda sürücülerin hasar durumuna göre tavan fiyat uygulamasına geçecek. Bu ne anlama geliyor? Bilindiği üzere trafik sigortasında fiyatlar 'hasarsızlık kademesi' adı verilen sisteme göre belirleniyor. Hasarsızlık kademesi olarak da 7 kademe var. 4. kademe, trafik sigortasına giriş kademesi. İlk kez sigorta yaptıracaklar trafik sigortası sistemine 4. kademeden giriyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Aynı şekilde hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor. Sigortacılar açısından 1. kademe, sürekli hasar yapanların olduğu yani, en yüksek prim ödeyen grup. İşte 1 Nisan'da başlayacak tavan fiyat uygulamasında Hazine, her bir kademedeki sürücünün ödeyeceği en yüksek fiyatı belirleyecek. Henüz fiyatlar belirlenmedi ama örneğin, Hazine; sigorta şirketlerine, '3. kademedeki sürücüden 400 liradan fazla prim alamazsın' diyecek.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Tavan fiyat trafiğe yeni girecek otomobillerde halen 817 lira olan ortalama fiyat ortadan kalkacak bunun yerine tüm şirketler 490 liradan sigorta yapacak.

Yani 327 lira inecek. Trafiğe çıktıktan sonra ikinci yıl kaza yapmayan otomobillerde fiyat 164 lira azalarak 630 liradan 466 liraya inecek.

3'üncü yılını kazasız geçiren araçta tavan 391 ve 4 yıl ve daha fazla kaza yapmayan iyi sürücülerde ise 330 lira olacak. Her yıl kaza yapan sürücülerde ise tavan bin 574 liradan bin 133 liraya indi.

Trafiğe giren ve kaza yapanların tavan sigorta fiyatı ise ertesi yıl bin 219 lira değil 877 lira düzeyine kadar inecek.

TÜM ARAÇLAR ORTALAMA 369 LİRA

Sadece otomobilleri değil tüm araçları baz aldığımızda ise ortalama trafik sigortası tavanı en iyi sürücülerde yani 4 yıl ve daha fazla yıl kaza yapmayan 7'nci basamakta 369 liraya düşüyor.

Tabii otobüs, kamyon ve kamyonet gibi araçlarda fiyatlar farklı olabilecek. Tablomuzda tüm araçlar için olan fiyatlar ortalama baz alınarak hesaplanmıştır. Yine bu hesaba göre en kötü sürücülerde ortalama primler 2.939'dan 2.116 liraya inecek.

MEVCUT SİGORTALILARIN DEĞİŞTİRME İMKÂNI VAR

Hazine'nin bir süre önce yaptığı değişiklik ile pahalı fiyattan sigorta yapan vatandaşlar fiyatlarını düşürmek istiyorlarsa mevcut poliçelerini iptal etme hakkına kavuştu. Böylece halen pahalı sigortası bulunan 16.5 milyon araç sahibi poliçelerini iptal edip tavan fiyattan yeri poliçe yaptıracak.