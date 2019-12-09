123 bin dekar arazi toplulaştırıldı

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi toplulaştırması ile parseller büyürken, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığı belirtildi.

Toplulaştırma ile her parselin yola ve kanala kavuştuğu aktarılan açıklamada, "İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır." ifadelerine yer verildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, bu yıl Bursa, Yalova ve Kocaeli'de yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bursa'da 2019 yılında 5 projede toplam 640 bin 350 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 55 bin 810 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 584 bin 540 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Yalova'da 16 bin 910 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Kocaeli'de de toplam 150 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 50 bin 430 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Devam eden çalışmalarla 99 bin 570 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir."





Ayrıca sınır düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da duyuran Aydın, "Bursa, Yalova ve Kocaeli'de 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar 7 proje dahilinde 123 bin 150 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 684 bin 110 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.