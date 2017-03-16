2. Emeklilik Fırsatı Geliyor

Türkiye'de milyonlarca çalışana ikinci emeklilik imkânı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda 1 Nisan'dan sonra yeni bir dönem başlıyor. İkinci etapta ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar ile çalışan sayısı 250 ila 999 arasında olan şirketler sisteme dahil olacak. Mahalli idareler ve KİT'lerde çalışanlar ise 1 Ocak'ta sisteme katılacak. Böylece ikinci bir emeklilik ve emekli maaşı yolu açılacak. İlk etapta çalışan sayısı 1.000 ve fazlası olan şirketlerin dahil olduğu sistem geniş kitlelere de yayılmış olacak.

10 YILLIK PRİM YETECEK

Kamu çalışanları da sisteme aynı şartlarda dahil olacak. 45 yaşının altında olan çalışanların brüt maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak ve BES'e aktarılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde memur olanlar erkeklerde 25, kadınlarda 20 yılı tamamlayınca yaşa bakılmadan emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında da süre 20 yıldan 25 yıla çıkıyor. Burada da yaş şartı kadın için 58, erkek için 60 oluyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında memur olanlar 25 yıl hizmet 9 bin günü doldurup kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise emeklilik için 10 yıllık prim ve 56 yaş gerekiyor. Otomatik katılımda 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduranlar, SGK emekliliğinin yanında isterse ikinci bir maaşa, ya da toplu paraya kavuşuyor. Üstelik devlet yüzde 25'lik katkı, 1.000 liralık nakit ve yüzde 5 ilave destek veriyor.

ADIM ADIM OTOMATİK BES

Uygulama 45 yaş altındaki çalışanları kapsayacak.

Brüt maaşlarının en az yüzde 3'ü kesilecek. 2017 rakamlarında en az kesinti 53 lira 33 kuruş.

Çalışanlar isterlerse bu tutarı artırabilecek.

Çalışanlar sistemden 2 ay içinde ayrılabilecek.

Çıktığında biriken para, varsa nemalarıyla iade edilecek.

Devlet her ay yatırılan miktara yüzde 25 katkıda bulunacak.

Sistemden çıkmayıp kalanlara devlet 1.000 liralık daha katkı yapacak.

Sistemde 10 yıl kalarak emeklilik hakkını kullananlara, biriken paranın yüzde 5'i daha devlet katkısı olarak verilecek.

İşten ayrılan bir çalışanın birikimi yeni bir işe girdiğinde aynen buraya aktarılacak ve devam edecek.

İşçiler adına ödemeleri ve tüm işlemleri kurumlar yapacak



Kaynak: Sabah