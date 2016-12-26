'2017 piyasalar için fırsat yılı olabilir' Ekonomistler, yükselen dolar ve faizlerin yanı sıra Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması sonrasında uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerle girilen 2017'nin, yatırımcılar için "fırsat yılı" olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

26 Aralık 2016 Pazartesi 13:11