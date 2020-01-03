2019’da 15 bin kişi işe yönlendirildi

Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren mavi masa birimi, 2019 yılında 15 bin 104 kişiyi işe yönlendirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiğinde öncelik verdiği birimlerden biri olan mavi masa istihdam ofisi gibi çalışıyor. Sanayici belediye işbirliğine önem veren ve Çayırova’ya sanayicilerle birlikte değer katmak için çalışmalarını sürdüren Başkan Çiftçi’nin ilçedeki istihdama yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Çayırova ve civar ilçelerden gelen işsizlerin iş başvurusunda bulunduğu ve İş-Kur Gebze Şube müdürlüğü ile koordineli çalışan mavi masa, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görüyor.

15 BİN KİŞİ İŞE YÖNLENDİRİLDİ

Ocak’ta 1503, Şubat’ta 1625, Mart’ta 890, Nisan’da 1220, Mayıs’ta 585, Haziran’da 1378, Temmuz’da 1456, Ağustos’ta 1044, Eylül’de 1731, Ekim’de 1336, Kasım’da 1002 ve Aralık’ta 1334 olmak üzere geçen yıl toplam 15 bin 104 kişiyi Çayıova’daki çeşitli sanayici kuruluşu ve işletmelere yönlendiren Çayırova Belediyesi mavi masa birimi, sanayicilerin istihdam ihtiyacına önemli katkı sunuyor. Gerek mavi masaya gerek başkanlık makamına yapılan başvurularla birlikte 2019 yılında işe yerleştirenlerin sayısı binin üzerinde.

İş için yapılan yönlendirme neticesinde yeni bir ekmek kapısı bulan vatandaşlar geri dönüş yaparak belediye yetkililerine teşekkür ediyor. Mavi masa yetkilileri, fabrikaların insan kaynakları ile irtibata geçerek, kendilerine gelen talepleri firma yetkililerine bildirerek vatandaşları işe yerleştirmek için özel çaba gösteriyor. Sadece vatandaşları işe yönlendirmekle kalmayan mavi masa, danışmanlık hizmetinin yanı sıra vatandaşların işsizlik maaşı işlemlerini de yaparak, işsiz kalanlara büyük kolaylık sağlıyor.