EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2019’da 15 bin kişi işe yönlendirildi

Çayırova Belediyesi Mavi Masa birimi istihdam ofisi gibi çalışıyor...

2019'da 15 bin kişi işe yönlendirildi

03 Ocak 2020 Cuma 15:39

Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren mavi masa birimi, 2019 yılında 15 bin 104 kişiyi işe yönlendirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiğinde öncelik verdiği birimlerden biri olan mavi masa istihdam ofisi gibi çalışıyor. Sanayici belediye işbirliğine önem veren ve Çayırova’ya sanayicilerle birlikte değer katmak için çalışmalarını sürdüren Başkan Çiftçi’nin ilçedeki istihdama yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Çayırova ve civar ilçelerden gelen işsizlerin iş başvurusunda bulunduğu ve İş-Kur Gebze Şube müdürlüğü ile koordineli çalışan mavi masa, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görüyor.

15 BİN KİŞİ İŞE YÖNLENDİRİLDİ

Ocak’ta 1503, Şubat’ta 1625, Mart’ta 890, Nisan’da 1220, Mayıs’ta 585, Haziran’da 1378, Temmuz’da 1456, Ağustos’ta 1044, Eylül’de 1731, Ekim’de 1336, Kasım’da 1002 ve Aralık’ta 1334 olmak üzere geçen yıl toplam 15 bin 104  kişiyi Çayıova’daki çeşitli sanayici kuruluşu ve işletmelere yönlendiren Çayırova Belediyesi mavi masa birimi, sanayicilerin istihdam ihtiyacına  önemli katkı sunuyor. Gerek mavi masaya gerek başkanlık makamına yapılan başvurularla birlikte 2019 yılında işe yerleştirenlerin sayısı binin üzerinde.

İş için yapılan yönlendirme neticesinde yeni bir ekmek kapısı bulan vatandaşlar geri dönüş yaparak belediye yetkililerine teşekkür ediyor. Mavi masa yetkilileri, fabrikaların insan kaynakları ile irtibata geçerek, kendilerine gelen talepleri firma yetkililerine bildirerek vatandaşları işe yerleştirmek için özel çaba gösteriyor. Sadece vatandaşları işe yönlendirmekle kalmayan mavi masa,  danışmanlık hizmetinin yanı sıra vatandaşların işsizlik maaşı işlemlerini de yaparak, işsiz kalanlara büyük kolaylık sağlıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova#MaviMasa#Gebze #istihdam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Memur maaşları yüzde 5,5 arttı Memur maaşları yüzde 5,5 arttı
GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor
Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza
250 çiftçiye, 20 bin ceviz ve hurma fidanı dağıtıldı 250 çiftçiye, 20 bin ceviz ve hurma fidanı dağıtıldı
Arçelik&LG ve Gebze İşkur işbirliği prokolü Arçelik&LG ve Gebze İşkur işbirliği prokolü
KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Memur maaşları yüzde 5,5 arttı
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu.

Haberi Oku