2020 Yılında 73 Milyar Dolar Dış Ticaret Hacmi Gerçekleştirilmiştir

Sanayi, üretim ve teknoloji şehri olan Kocaeli ilimizin de içinde bulunduğu 7 ilde hizmet veren birimleriyle Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, coğrafi ve stratejik konumu yanında, ülkemiz dış ticaret hacmi ve vergi tahsilatında çok önemli bir paya sahiptir.

İlimizde; İzmit, Gebze, Dilovası, Derince ve Körfez Gümrük Müdürlüğü ve diğer birimleriyle hizmet veren Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü; Ülkemiz İthalatının %21’ini, İhracatının %17’sini, Dış Ticaret Hacminin %19’unu, Gümrüklerindeki vergi tahsilatlarının %25’ini, tüm vergi tahsilatlarının %6’sını, Otomotiv ithalatının %69’unu, Otomotiv ihracatının %51’ini, ÖTV dahil edildiğinde Kocaeli vergi tahsilatının %85,4’ünü, ÖTV tahsilatı Maliyeye yazıldığında Kocaeli vergi tahsilatlarının %50,3’ünü gerçekleştirmektedir.

Bölge Müdürlüğü olarak 2020 yılı içerisinde; 18 Bin Gelen-Giden Gemi, 984 Bin Konteyner, 627 Bin İthalat İhracat Beyannamesi kapsamında 45.5 Milyar $ İthalat, 27.9 Milyar $ İhracat olmak üzere toplam 73 Milyar $’lık Dış Ticaret Hacmi gerçekleştirmiştir. Ülke genelinde yapılan 2020 yılı değerlendirmelerine göre; İthalatta en büyük 3 gümrük idaresi DİLOVASI, 6 gümrük idaresi DERİNCE, İhracatta ise 5 gümrük idaresi DERİNCE, 8 gümrük idaresi ise İZMİT Gümrük Müdürlüğü olmuştur. Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü 1,6 Milyon metreküp Akaryakıt Tank Kapasitesi ile petrokimya alanında 1 numarada lider durumdadır. Akredite olan Laboratuvar Müdürlüğü’nde 24.5 adet numune tarafsız bir gözle tahlil edilmiştir. Hizmet birimlerince yapılan kontroller neticesinde 148 milyon TL Ek Tahakkuk, 242 milyon TL Ceza Kararı düzenlenmiş ve tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Gümrük Müdürlüklerinde unutulan veya bırakılan eşya ve malzemelerin satışını yapan Perakende Mağazası yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında işlem yapmıştır.



Kaçakçılığı men, takip ve tahkik ile ülkemizin güvenliğini sağlama amacı ile hali hazırda kullanılan 4’ü mobil, 1’i seyyar X-RAY cihazı ile 19 bin adet tarama gerçekleştirilmiş, 44 kaçakçılık olayına müdahale edilerek toplamda 289 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el koyulmuştur.

İlimizde gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda toplam 500 paket içerisinde, yaklaşık 216 milyon lira değerinde, 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirilmiş, yakalanan bu uyuşturucu miktarı, Gümrük Muhafaza Teşkilatı tarihinde tek seferde müstakilen yapılan en büyük

kokain yakalaması olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ





