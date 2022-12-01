2022 yılı ihracat beklentisi 5 milyar dolar

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, pandemi döneminde ivme kazanan ve istihdam artışı sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl için hedeflediği 4,5 milyar dolar ihracata ulaştığını söyledi. Balcı, sektörün bu yıl ihracatta 5 milyar doları yakalayabileceğini belirtti.

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre ’nin sponsorluğunda, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı programına, Türkiye’nin farklı şehirlerinden MOSDER üyeleri katılım sağladı.

Üye toplantısının açılış konuşmasını yapan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, pandemi döneminde ivme kazanan ve istihdam artışı sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl için hedeflediği 4,5 milyar dolar ihracata ulaştıklarını söyledi. Suudi Arabistan ile açılacak olan yeni ticari kanallar sayesinde bu yılki hedefin 5 milyar dolara çıkabileceğini belirten Balcı, “Rusya - Ukrayna savaşı ile oluşan Avrupa’da ki enerji krizi sebebiyle faaliyet durduracak işletmelerin boşluğunu doldurarak, Avrupa ve Rusya pazarına daha çok satış yapacağız. İhracatı artırma çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ahmet Güleç: “İhracatımız artıyor”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ise ABD, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde büyümeyi sürdürdüklerini belirtti. Buralarda büyümenin ihracatı artırdığını bildiren Güleç, “Bundan sonraki süreçte aylık 600 milyon doları aşan ihracatlar yapacağız. Son günlerde sektörde tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözüme kavuşması halinde daha güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Artışta tamamen Dünya Kupası’nın etkili olduğunu belirten Güleç, organizasyon için ülkeye gelenlerin kalacağı konutlarda ve otellerde ihtiyaç olan mobilyanın önemli bir kısmının Türkiye’den karşılandığını söyledi. Güleç, Türkiye’nin mobilya ihracatında Katar bölgedeki en yüksek artışa imza attığını bildirdi.

Artışın geçen yıl başladığını bildiren Balcı, ivmenin bu yıl da devam ettiğini kaydetti. 10 ayda 153 milyon dolara ulaşan bir rakamdan söz eden Güleç, “Yeni yapılan konutların mobilyaları Türkiye’den gitti. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarının yanı sıra hakemlerin, yazarların ve futbol otoritelerinin kullanacağı mobilyaların bir kısmında Türk imzası bulunuyor. Yeni hizmete giren ve yenilenen oteller için sürekli mobilya ihraç ettik” diye konuştu