7. GİV Girişimcilik Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Türkiye’de başarılı girişimleri ödüllendirmek ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen girişimcilere destek ve cesaret vermek amacıyla Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 7’ncisi organize edilen “Girişimcilik Ödülleri” sahiplerini buluyor.

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenecek olan “GİV Girişimcilik Ödülleri” yarışma organizasyonunun Ödül Töreni, Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’ın teşrifleriyle 24 Mayıs 2019 Cuma akşamı Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleşecek.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “Girişimcilik Ödülleri” yarışma organizasyonunun yanı sıra, girişimciliği teşvik eden birçok organizasyonlarla ülke girişimciliğinin ilerlemesine büyük destek veren Girişimci İş Adamları Vakfı bu sene de birçok girişimciye ödül verecek. GİV’in düzenlediği ödül törenlerinde projeleri ödüle layık görülen birçok girişimci, hayata geçireceği projelerle yeni girişimcilere örnek olmaya devam ediyor.

9 Kategoride 100.000 TL Ödül Girişimcilerin Olacak

10 Mart–20 Nisan tarihlerinde proje ve fikir başvurularının alındığı 7. GİV Girişimcilik Ödülleri; “Proje/Fikir Ödülü”, “Kurumsal Girişimcilik Ödülü”, “Yeni Girişimcilik Ödülü”, “Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü”, “Akademisyen Ödülü”,“Kamu Yöneticisi Ödülü”, “Basın/Yayın Ödülü”, “E-Ticaret Girişimi Ödülü” ve “GİV Özel Ödülü” olmak üzere dokuz ayrı dalda verilecek. Bu sene ödül programında verilecek ödül miktarı toplam 100.000 TL.

Girişimci İş Adamları Vakfı’nın merkezi olan Bahariye Mevlevihanesi’nde iftar yemeğine müteakiben gerçekleşecek olan törende proje/fikir sahiplerine ödüllerini takdim etmek üzere STK temsilcilerinin yanısıra iş dünyasının birçok önde gelen isminin törene katılması bekleniyor.





Selçuk BAYRAKTAR Hakkında

1997 yılında Robert Kolej’den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2002-2004 yılları arasında Upenn Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi esnasında GRASP laboratuvarında burslu olarak araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitiminde göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. 2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını almıştır. Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmiştir. 2007 yılında Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Halen Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Girişimci İş Adamları Vakfı Hakkında

Girişimci İş Adamları Vakfı, Türkiye genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimci ve işadamlarının koordinasyonunu ve iş birliğini sağlamak, girişimciliği yaymak-desteklemek-özendirmek ve Türkiye'yi ilgilendiren her türlü ekonomik mesele ile ilgili incelemelerde bulunarak çözüm önerileri sunmak amacıyla 10 Ekim 1996'da kurulmuştur.

GİV; insana, topluma, çevreye ve temel değerlere duyarlı girişimciler yetiştirerek, geliştirdiği sürdürülebilir iş modelleri ve fırsatları ile paydaşlarına katma değer sunmak ve ülkesinde ve bölgesinde öncü bir organizasyon olmayı kendine misyon edinmiştir.



