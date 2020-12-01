7256 Sayılı Kanun SSK ile ilgili yeni teşvikler getirdi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun çıktığını, tebliğin Resmi Gazete’de yayınlandığını ifade eden Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, bu kanunun diğer af yasaları gibi, matrah arttırımı, kasa affı, stok affı gibi şeyler getirmediğini, SSK ile ilgili yeni teşvikler getirdiğini dile getirdi.

01 Aralık 2020 Salı 09:02

SSK’nın teşviklerinin süreleri 31.12.2020’de biteceğini belirten Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, şunları söyledi. “Yürürlükteki o teşviklerin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına 31.12.2023’e kadar Cumhurbaşkanımıza bu ve benzeri teşvikleri uzatabilme yetkisi verildi. İlave olarak da pandeminin ikinci yükseliş döneminde kapatılan işyerlerine tekrar kısa çalışma ödeneğine müracaat etmelerinin önü açıldı. Ancak kriter 30 Haziran’dan önce istihdam edilmiş ve o dönemle ilgili İş-Kur’a kısa çalışma ödeneği müracaatı yapılmış olanlar sistem içinde hala duruyorlarsa devam etme haklarını kullanıyorlar. Şu anda kısa çalışma ödeneği 31.12.2020’ye, işten çıkış kısıtlaması ve ücretsiz izin uygulaması 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Her ikisinin de kısa çalışma ödeneğinin de işten çıkış kısıtlamasının da, ücretsiz izin uygulamasının da 30 Haziran 2021’e kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanımızın artık yetkisi de var. Süreleri kullanacağını düşünüyorum.”



3 aydan 18 aya kadar kadar borçlar yapılandırılacak

7256 Sayılı Kanunun Borç Yapılandırması da getirdiğini söyleyen Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, “Borçların faizlerinin silinmesi, cezaların bir miktarının silinmesi, peşin ödenmesi durumunda cazip olarak borçların kapatılması, imkanları olmayanların 3 aydan 18 aya kadar kadar borçlar yapılandırılarak belli bir miktar Yİ-ÜFE uygulamak suretiyle taksitlendirilebilecek. Bu süreçte taksitler 2 ayda bir olacak. İlk iki taksitin mutlaka ödenmesi istenecek. Yılda da 2 taksit ihmal edilebilir. Ancak 2 taksitten fazla ödenmezse taksitlendirme bozulmuş olacak. Bu detaylara dikkat edelim. Bağ-kur primini ödemeyen, borcu olan esnaf bu süreçte eğer hiç müracaat edip ödeme yapmazsa ve son iki aydır ödemiyorsa, son iki yıldır da ödeyememişse, üzerinden 2 yıl geçmişse Bağkur primi borçları kaldırılacak, sigortalılık sürelerine de sayılmayacak. Ancak faaliyeti süren zorunlu Bağkurlular’ın 1 Kasım’dan itibaren yeniden Bağkurluluk tescilleri yapılacak”, şeklinde konuştu.



Yeni yılda mükellefleri bekleyen sorumluluklar

Yeni yılın geliyor olması sebebiyle mükellefleri bazı sorumlulukların beklediğini ifade eden Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, sözlerini şöyle tamamladı. “1 Ocak 2021 tarihi itibariyle E-Defter uygulamasına dahil olması gereken mükellefler, elektronik fatura uygulamasına 1 Temmuz 2020’de zorunlu olan mükellefler, 2018 ve takip eden yıllarda cirosu 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler, madeni yağlar, gazozlar gibi ürünleri üretenler, imal, ithal ve teslim edenler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan bayilik lisansı alan herkes, alkol ve tütün benzeri imal, inşa ve ithal edenler, internetten ilan yayınlayanlar, interneti kendi siteleri üzerinden mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına olanak sağlayanlar, Hal Kanunu’na tabi olan, ciro şartını sağlayan herkes, bağımsız denetime tabi olan tüm şirketler 1 Ocak 2021 tarihinde e-deftere geçmek zorundadır.”



Bu yetki bankalara verilmiştir

“E-Ticaret üzerinden satış yapanlara esnaf muaflığı istisnası getirilmiştir. İşyeri bulunmaması halinde vergiden muaf esnaf belgesi alınması, sanayi tipi ve seri üretim yapılmayacak makine ve alet kullanılmaması halinde Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi, satış konu olan malları oturdukları evlerinde imal etmeleri halinde hasılat tutarının 220 Bin TL’yi aşmaması muafiyet şartlarını taşıyanlar gelir vergisinden muaf tutulmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif yoluyla vergilendirilecektir. Çalışan bulunması halinde yüzde 2, bulunmayanlar ise yüzde 4 oranında tevkifat uygulanacaktır. Bu yetki bankalara verilmiştir. “