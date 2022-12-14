"Ağır ve pahalı" yükler Kocaeli'deki limandan dünyadaki alıcılarına gönderiliyor

- Yarımca limanında, standart konteynere sığmayan inşaat malzemeleri, trafo, iş makineleri, tekne-yat ve makine parçaları gibi yükler için özel elleçleme hizmeti veriliyor

- Proje kargo ve özel ekipman yöneticisi Beliz Ateş:

- "Proje yüklerinin gemi vasıtasıyla yerlerine ulaşması, yük sahiplerine güvenli ulaşım konusunda destek, maliyet açısından da avantaj sağlıyor"





Körfez faaliyet gösteren liman, standart konteynere sığmayan yükleri yekpare şekilde elleçleyerek yurt dışındaki varış noktalarına ulaştırıyor.

Yılda 1,3 milyon TEU'luk elleçleme kapasitesine sahip Yarımca Limanı, inşaat malzemeleri, trafo, iş makineleri, tekne-yat ve makine parçaları gibi "ağır ve pahalı" yüklerin dünyanın dört bir yanına gönderiminde önemli rol üstleniyor.

"Proje kargo" adı verilen, ağırlıkları 15 ila 79 ton arasında değişen bu yükler, yetkin personelce özel ekipmanlar yardımıyla bir bütün olarak gemilere yükleniyor.

Rıhtım genişliği ve kullandığı teknolojiyle ön plana çıkan, yılda ortalama 300 proje yükü için özel elleçleme hizmeti veren liman, yüklerin alıcılara hızlı ve güvenli ulaşmasına katkı sunuyor.

- "Bu yükler pahada değerli yüklerdir"

DP World Yarımca Limanı proje kargo ve özel ekipman yöneticisi Beliz Ateş, AA muhabirine, limanda "proje kargo" adı altında standart konteynere sığmayan taşmalı bir yükün yekpare şekilde elleçlenmesi hizmeti verdiklerini söyledi.

Ateş, bu taşımacılık türünün sunduğu avantajlara değinerek, "Proje yüklerinin gemi vasıtasıyla yerlerine ulaşması, yük sahiplerine güvenli ulaşım konusunda destek, maliyet açısından da avantaj sağlıyor." dedi.

Öncelikle inşaat malzemeleri, yatlar, özel ekipmanlar, kazanlar, vinçler, iş makinaları gibi yüklerin yurt dışına gönderimini sağladıklarını anlatan Ateş, "Tüm bunlar, ihracatçılarımızla beraber yurt dışındaki alıcılarına teslim edilmektedir. Biz de liman olarak bu özel yüklerin elleçlemesini yapmaktayız. Proje yükleri genelde yekpare şekilde elleçlenmektedir. Bu yükler pahada değerli yüklerdir. Proje yükleri sadece tonajının fazla olması olarak değerlendiremeyiz. Hacminin büyüklüğü, değerli bir yük olması ona özel elleçleme hizmeti vermemizi gerektirebiliyor." diye konuştu.

- "Proje malzemeleri Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor"

Ateş, operasyonel süreçlerde öncelikle operasyon departmanıyla müşterilerinden aldıkları bilgilerle risk analizi gerçekleştirdiklerini aktararak, yükün kaldırılma noktalarını ve yüke uygulanacak özel elleçleme metotlarını belirlediklerini ifade etti.

Sonrasında yükün güvenli şekilde konteynere veya gemiye yüklenmesini sağladıklarından bahseden Ateş, şöyle devam etti:

"En kritik ekipmanımız rıhtım vinçlerimiz. Bu vinçler, rıhtımdan 65 metre denize doğru uzanabilme yeteneğine sahip. Çağımızda büyüyen gemi ölçülerini dikkate aldığımızda yükün geminin istenilen yerine yerleştirilebilmesi açısından bu oldukça kritik bir özellik. Bu vinçlerin bir başka kritik özelliği ise yüksek taşıma kapasiteleri. Bu vinçler yardımıyla saatte toplamda 1500 tona kadar yük elleçlemesi yapılması mümkün. Bu bir yük treninin toplam çekebileceği yüke eş eşdeğer, oldukça büyük bir tonaj. Limanımız tecrübeli kadrosuyla özel ekipmanlarıyla proje hizmetinde lider konumda."

Ateş, Türkiye'nin ihracatını artıran bir ülke olduğuna işaret ederek, "Proje malzemeleri Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderilmektedir. Bu projelerde yekpare hacimli yükler gemilere yüklenerek sahiplerine teslim edilmektedir. Bu anlamda limanımız da çok önemli rol almaktadır. Proje yüklerin doğasında zorluk var. Bizim buradaki görevimiz; karşılaştığımız sorunları çözmek." şeklinde konuştu.

Taşınan yükler arasında yatların önemli bir payı olduğuna dikkati çeken Ateş, Türkiye'nin artırdığı yat ihracatındaki taşımacılığı hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.





AA