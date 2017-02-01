Altın düşüşe geçti! İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, dün 145 lira seviyesine kadar gerilemiş, ancak günü 147,04 liradan tamamlamıştı.
Bugün ise 147,20 liraya kadar yükseldikten sonra 147 lira seviyesinin altına geriledi. Altının gram fiyatı 146,80 liradan işlem görüyor.
Altının onsu ise dün 1.215,39 dolara kadar çıkmasının ardından günü 1.212,00 dolardan kapattı. Bugün Asya piyasalarında 1.213,33 doları gören altının onsu, 1.207,42 dolardan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.