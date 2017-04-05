Altın Fiyatları Zirvelerde...

Gram altının fiyatı, 149,3 lira ile 12 Ocak`tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Şu saatlerde 149 liranın hemen altında 148,90 lirada dengelenen 24 ayar has altın fiyatının dışında Kapalıçarşı`da çeyrek altın 244 lira, Cumhuriyet altını da 991 liradan satılıyor.

Altın ithalatı 17 kat arttı

Altın ithalatı gram altın fiyatındaki gerileme ve iç talep etkisiyle martta sert yükselişle 17 kat artarak 28 tonu geçti.

Referandum sürecindeki belirsizliğin altına olan talebi artırması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın aralıkta yaptığı çağrının etkisi sürerken, altın ithalatı gram altının TL fiyatının gerilemesi, Suriye ile Irak 'tan gelen altın talebiyle mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 17 kat artarak 28.2 tona yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde yapılan ithalat ise 56.3 tona ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı geçen yılın mart ayında 1.68 ton, bu yılın şubat ayında ise 18 ton olmuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, referandum sürecindeki belirsizlik nedeniyle altına talebin arttığını, vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayında yaptığı çağrıya uymaya da devam ettiğini söyleyerek, "İnsanlar dövizden ziyade altına yönelmeye başladı. Ocak ayında kurdaki sert yükselişle yükselen altın fiyatlarının kurdaki sakinleme ile gerilemesi etkili. Diğer taraftan sektör hem mart ayındaki mücevher fuarı hem de yaz aylarında gelecek talebe hazırlık olarak altın ithal ediyor. Altın ithalatındaki artışın bir diğer nedeni ise jeopolitik gerginlik ve güvenlik endişeleri kaynaklı Irak ve Suriye'den gelen 21 ayar altın takı talebi" dedi.

148 TL civarında

Ocak ayında 132 TL olan 24 ayar altının gram fiyatının şubat başında 153 TL'ye kadar yükseldiği, bugün itibariyle ise 148 TL civarından işlem gördüğü belirtiliyor.

Cumhuriyet altının 880 TL'den 1,000 TL'ye kadar yükselmesi ardından bugün 990 TL civarında, 217 TL'den 250 TL'ye kadar yükselen çeyrek altının ise 242 TL civarında işlem gördüğü belirtiliyor.

İki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı

Altın ithalatı aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara TL ve altın alımı yönünde çağrı yapmasının ardından altın talebinin artmasına paralel önceki yılın aynı ayına göre yüzde 688 artışla 36.7 ton olarak yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Aralık ayında ithalatta görülen artış, 2016 yılının tamamında yapılan ithalatı da bir önceki yıla göre yüzde 118 artışla 106.19 ton seviyesine taşıdı.

Gümrük Bakanlığı verilerine göre, mart ayında en çok ihraç edilen fasıllar arasında 1.18 milyar dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler üçüncü sırada yer alırken, bu fasılda 1.47 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti.