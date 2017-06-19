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EKONOMİ:
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Altının gramı 5 haftanın düşüğünde

Altının gram fiyatı, 140,6 lira ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Altının gramı 5 haftanın düşüğünde

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:38

(AA) - Geçen haftayı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşle tamamlayan gram altın, gerileyişini yeni haftada da sürdürüyor.

Altının gramı, bugün 140,6 lira ile 16 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kaybıyla 140,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 942 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise geçen haftayı 1.253,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.251,8 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısı altında kalan altının gram fiyatının, bu hafta dolar kurundan olumsuz yönde etkilenerek 140 lira seviyesini aşağı yönlü kırabileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve yurt içi piyasalarda TL'nin değer kazanmasının Türkiye ekonomisini olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Yurt içi piyasalarda 3,50 lira seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu hafta düşüşlerini sürdürebilir. Bu hafta altının gram fiyatının 138 lira seviyesine kadar gerileyeceğini öngörüyoruz. Devamında ise 136-135 lira seviyeleri bizim için sürpriz olmaz. Altının ons fiyatı ise bu hafta Brexit sürecine bağlı olarak düşüşlerini sürdürebilir. Altının ons fiyatı 1.250 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 1.240 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ancak tepki alımları gelirse 1.270 dolar direnç olarak takip edilecek."

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