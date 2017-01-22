Altıntaş’ların ‘Ramada’sı açıldı

Dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Worldwide Corporation çatısı altında faaliyet gösteren Ramada Encore Gebze hizmete açıldı. Altıntaş Turizm ve Otelcilik İşletmesi’nin iştiraki olan Ramada Encor’un açılışına İş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.

Gebze’nin köklü ailelerinden olan Altıntaş ailesi bölgeye yeni bir hizmet sunmanın gururunu yaşadı. Dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Worldwide Corporation çatısı altında faaliyet gösteren Ramada Encore Grubuna bağlı olan Ramada Encore Gebze uluslararası standartlarda dizayn edilmiş 60 adet lüks odalarıyla sanayinin başkenti Gebze’de hizmete açıldı.

İŞ VE SİYASET DÜNYASI BİR ARADA

Cumartesi günü düzenlenen açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Sakarya Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Dilovası eski Kaymakamı Hulusi Şahin, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GETÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, THY Teknik Müdürü Ahmet Karaman, siyasetçi, bürokrat, STK başkanı ve çok sayıda iş adamı katıldı.

GEBZE’YE BİRÇOK HİZMETİ VAR

Açılışta konuşma yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Altıntaş ailesi Gebze’de birçok alanda hizmet veren özellikle turizm alanında hizmetleri olan bir aile. Kurumsal bir firmayla yoluna devam ediyor. Bölgemizin otellere ihtiyacı var. Bu anlamda Ramada Encore’un Gebze’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜM BÖLGEYE YAYILACAK

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker açılışta yaptığı konuşmada, “Muzaffer ağabeyin bu oteller zincirini sadece Gebze değil tüm bölgeye taşıyacağına ben inanıyorum. Artık kurumsal bir firmayla yoluna devam ediyor. Bu proje Gebze’ye vizyon katacak inşallah. Bu güne kadar otelcilik anlamında sanayicilerimiz İstanbul’u tercih ediyordu. Bu otelle birlikte, özellikle merkezde bu boşluk giderilmiş olacak” dedi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ise yaptığı konuşmada, “Altıntaş ailesi hem ticari faaliyetlerde bulunuyor: Hem de hayırlı işlerde bulunuyor. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. GEBZE’YE DEĞER KATACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, “Marka bir otel. Buraya gelmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Gebzemiz için hayırlı olsun. Gebze’ye güzel bir değer katacağına inanıyorum. Biz oteli eksik olan yerlere de teşviklerde bulunuyoruz. Bu anlamda Gebze’de de bu tür projelere ihtiyaç var.” Şeklinde konuştu.

60 ODA İLE HİZMET VERECEK

Ramada Encore Otel Gebze Sultan Orhan Mahallesi Anibal Kavşağı’nda Alakart Restorantı, Amerikan Barı, Fitness Salonu, Değirmen Cafe Patisyeni, 300 kişilik balo salonu, 40 kişilik kapalı otoparkı ve geniş imkanlarıyla hizmet verecek.