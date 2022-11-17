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Arçelik'ten 100 milyon dolarlık yatırım

Mısır, Türkiye’nin beyaz eşya şirketlerinden Arçelik A.Ş’nin Mısır’da 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Arçelik'ten 100 milyon dolarlık yatırım

17 Kasım 2022 Perşembe 22:21

 Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı kapsamında Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Semir, Arçelik A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ile bir araya geldi.

Yatırım hakkında detaylara değinen Mısırlı Bakan Semir, "Şirket (Arçelik), 100 milyon dolarlık yatırımla yıllık 1,5 milyon elektronik cihaz üretim kapasiteli bir fabrika kurarak, iç pazara açılmayı ve yurt dışına ihracat yapmayı planlıyor. Fiili üretime ise önümüzdeki yılın sonunda başlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Arçelik’in yatırımı 2 bin Mısırlıya iş imkanı sağlayacak

Öte yandan Mısırlı Bakan Semir, Arçelik’in ülkesinde açmayı planladığı fabrikada yaklaşık 2 bin Mısırlının da istihdam edileceğini aktardı.

Fabrikada üretilecek beyaz eşyanın bir kısmının Mısır pazarında satılacağını belirten Semir, üretilen beyaz eşyanın yüzde 60’ının da yurt dışına ihraç edileceğini kaydetti.

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