ASKON Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Mesut KANPARA, ASKON Kocaeli Başkan Vekilliğine Atandı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kanpara Gıda Şirketi ve Kasaphan Steakhouse’un sahibi Gölcük’ün ileri gelen ailelerinden olan İş Adamı Mesut KANPARA, ASKON Kocaeli Şube Başkanı Fatih IŞIK talimatıyla Başkan Vekilliğine atandı.