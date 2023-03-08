ASKON Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Mesut KANPARA, ASKON Kocaeli Başkan Vekilliğine Atandı

ASKON Kocaeli Şube Başkanı Fatih IŞIK, Mesut KANPARA’ya görevinde başarılar dileyerek “Yeni
vazifesinde Mesut Kardeşime ve Yönetim Kuruluma Muvaffakiyetler diliyorum.” İfadelerini kullandı.
Başkan Vekili Mesut KANPARA, “Yeni görevimin ASKON’a ve Kocaeli Şubeye hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle ASKON Kocaeli Başkanımız Fatih IŞIK’a ve bugüne kadar birlikte
çalıştığımız Yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimizle birlikte başarılı, güzel bir dönem yaşamak istiyoruz. ASKON Kocaeli bünyesine dahil edeceğimiz yeni isimlerle beraber ülkemiz ve Kocaeli’miz adına faydalı işler yapacağımıza inancım tam.” şeklinde konuştu.