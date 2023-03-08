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ASKON Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Mesut KANPARA, ASKON Kocaeli Başkan Vekilliğine Atandı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kanpara Gıda Şirketi ve Kasaphan Steakhouse’un sahibi Gölcük’ün ileri gelen ailelerinden olan İş Adamı Mesut KANPARA, ASKON Kocaeli Şube Başkanı Fatih IŞIK talimatıyla Başkan Vekilliğine atandı.

ASKON Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Mesut KANPARA, ASKON Kocaeli Başkan Vekilliğine Atandı

08 Mart 2023 Çarşamba 20:26

ASKON Kocaeli Şube Başkanı Fatih IŞIK, Mesut KANPARA’ya görevinde başarılar dileyerek “Yeni

vazifesinde Mesut Kardeşime ve Yönetim Kuruluma Muvaffakiyetler diliyorum.” İfadelerini kullandı.


Başkan Vekili Mesut KANPARA, “Yeni görevimin ASKON’a ve Kocaeli Şubeye hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle ASKON Kocaeli Başkanımız Fatih IŞIK’a ve bugüne kadar birlikte

çalıştığımız Yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimizle birlikte başarılı, güzel bir dönem yaşamak istiyoruz. ASKON Kocaeli bünyesine dahil edeceğimiz yeni isimlerle beraber ülkemiz ve Kocaeli’miz adına faydalı işler yapacağımıza inancım tam.” şeklinde konuştu.

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