banner484
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Albayrak'tan özel bankalara müşteri destek paketi çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketi uygulamalarına özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını belirtti.

Bakan Albayrak'tan özel bankalara müşteri destek paketi çağrısı

23 Mart 2020 Pazartesi 15:15

KORONAVİRÜS HABERLERİ

  • KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
  • NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
  • BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
  • SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
  • RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
  • SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
  • ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketi uygulamalarına özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını ifade etti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, kamu bankaları tarafından uygulamaya sokulan taksit, faiz ve ana para ödemelerinin ötelenmesi, kredi yapılandırması ve ilave limit tanınması gibi önlemler içeren paketi değerlendirdi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasasını ayakta tutmak için devreye alınan tedbirler kapsamında kamu bankalarının da sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini aktaran Albayrak, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca ve Dilovası’nda yollar daha konforlu olacak Darıca ve Dilovası’nda yollar daha konforlu olacak
Endonezya’dan KOTO’ya 70. yıla özel işbirliği daveti Endonezya’dan KOTO’ya 70. yıla özel işbirliği...
Genç mühendisin kurduğu şirket “Ar-Ge merkezi“ unvanı kazandı Genç mühendisin kurduğu şirket “Ar-Ge merkezi“...
Başiskele’de paralı binişler kalkıyor Başiskele’de paralı binişler kalkıyor
Siemens CEO’su Hüseyin Gelis GOSB’da Siemens CEO’su Hüseyin Gelis GOSB’da
Altın Fiyatları Rekora Koşuyor Altın Fiyatları Rekora Koşuyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca ve Dilovası’nda yollar daha konforlu...
Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Darıca ve Dilovası ilçelerinde hayata geçirilecek yol onarım ve...

Haberi Oku