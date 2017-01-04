Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, törende yaptığı konuşmada, 19'uncu ATAK helikopterini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmekten duyduğu gururu ifade ederek, "Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen, tasarımı yapılan proje başarıyla devam ediyor. 1973'ten beri TAİ'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisine önemli hizmetler veriyor. TAİ bu alanın amiral gemisidir" dedi.

Kaynak: Bakan Işık, ATAK teslim törenine katıldı