Bakkallara önemli uyarı: Son gün 31 Mart

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük; 31 Mart Cuma günü sona erecek olan tütün ve alkol satış ruhsatlarının ücretleri için uyarıda bulundu

TAPDK tarafından belirlenen satış belgesi bedelleri için başvuru süresinin 31 Mart 2017 Cuma günü sona ereceğini açıklayan Başkan Kütük, “Son günlerin yoğun olması düşüncesiyle ruhsatları bir an önce yenilemekte fayda var. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin ruhsatların yenilenmesi odamızca yürütülen işlemler için son tarih ise 28 Mart 2017 Salı’dır. Odamıza kayıtlı üyelerimizin harç bedellerini bankaya yatırma ve evraklarını Tarım İl Müdürlüğüne gönderme işlemleri de odamızca yapılmaktadır. Tekraren belirtmekte fayda var; Süre uzatımı için odamıza üyelerimiz en geç 28 Mart 2017 Salı günü mesai bitimine kadar müracaat edebilirler” dedi. İlimizdeki fiyatlandırmalarda büyükşehir statüsünün geçerli olduğunu belirten Başkan Bayram Kütük; bu süre içinde uzatım bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri, Nisan 2017’de sona erecek ve satış yapamayacaklar. Süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcılar, faaliyete devam etmek istemeleri durumunda yeniden belge alacaklar. İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedeller alınmaktadır”diye konuştu