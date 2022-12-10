EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan düzenlemeyle, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e çekildi.

Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak

10 Aralık 2022 Cumartesi 09:55

BDDK tarafından "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi.
Buna göre, mevcut uygulamada yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5'e indirildi. Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023'ten itibaren yürürlükte olacak.
Öte yandan, yapılan değişiklikle kurula, standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla 4 katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4'te 1'ine kadar indirme yetkisi tanındı.
Yönetmelik, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını, ayrıca öz kaynaklarıyla uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmasını temin etmek amacıyla uygulayacakları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına ilişkin usul ve esasları belirliyor.
Söz konusu yönetmelik 2006'da yayımlanırken, en son güncelleme 2014'te yapılmıştı.
Son değişiklikle, geçen süre zarfında diğer düzenlemelerle getirilen değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılması ve bankaların kendi içsel uygulamaları kapsamında hesapladıkları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına daha yakın hesaplama yapılması hedefleniyor.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
BDDK
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TBMM - Bakan Karaismailoğlu: ''Osmangazi Köprüsü olmasaydı körfezde bu geçişlerin yüzde doksanı yapılamayacaktı'' TBMM - Bakan Karaismailoğlu: ''Osmangazi Köprüsü...
Sigortacılardan ortak açıklama: Acenteler yok sayılamaz Sigortacılardan ortak açıklama: Acenteler yok sayılamaz
GÜRİŞ HOLDİNG ULU RES’İ TAM KAPASİTE DEVREYE ALDI GÜRİŞ HOLDİNG ULU RES’İ TAM KAPASİTE DEVREYE...
Kibar Gönüllüleri’nden “4 yılda 4 okula destek” Kibar Gönüllüleri’nden “4 yılda 4 okula destek”
Metraco çevre duyarlılığını artırıyor, Bizimköy’ü ağaçlandırıyor Metraco çevre duyarlılığını artırıyor, Bizimköy’ü...
KSO Başkanı Zeytinoğlu, kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: KSO Başkanı Zeytinoğlu, kasım ayı dış ticaret...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

TBMM - Bakan Karaismailoğlu: ''Osmangazi Köprüsü...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde sadece 2021 yılında...

Haberi Oku