banner462
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bulut: Kafe ve restoranların öncelikli aşılanma programına alınması memnuniyet vericidir

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu, “Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da öncelikli aşı programına alındı” kararının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek konu ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Bulut: Kafe ve restoranların öncelikli aşılanma programına alınması memnuniyet vericidir

13 Haziran 2021 Pazar 15:45

 ‘DİĞER SEKTÖRLERE DE YAYILMASINI BEKLİYORUZ’

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen kafe ve restoranların, ivedilikle aşı randevusu alması gerektiğini tavsiye eden Başkan Bulut, “Pandemi ile hem sağlık hem de ekonomik yönden sürdürdüğümüz zorlu mücadelemizi, aşı ile kazanacağız. Kafe ve restoran sektörüyle başlayan bu sürecin ivedilikle diğer sektörlere de yayılmasını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüşerek, bu süreci yakın takip altına aldık. Tavsiyemiz aşısı tanımlanan iş insanlarının ivedilikle aşı randevularını alıp, yaptırmaları yönünde. Bu karar memnuniyet vericidir. Teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KTOKocaeliNecmi Bulut
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi
Dilovası OSB’yi Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim ve İş Gücünü Yerinde İnceledi Dilovası OSB’yi Ziyaret Eden Vali Yavuz, Üretim...
Kocaeli iş dünyasına Moldova daveti Kocaeli iş dünyasına Moldova daveti
Başkan Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi Başkan Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi
Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe girdi Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe...
Başkan Zeytinoğlu TISİAD’ı konuk etti Başkan Zeytinoğlu TISİAD’ı konuk etti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOSBAŞ’ta dev gemi suya indirildi
KOSBAŞ’ta faaliyet gösteren Atlas Tersanesi, Rus Ark Shipping ve Adamant LLC için inşa ettiği buzkıran...

Haberi Oku