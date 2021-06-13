Başkan Bulut: Kafe ve restoranların öncelikli aşılanma programına alınması memnuniyet vericidir

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu, “Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da öncelikli aşı programına alındı” kararının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek konu ile ilgili açıklama yaptı.

‘DİĞER SEKTÖRLERE DE YAYILMASINI BEKLİYORUZ’

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen kafe ve restoranların, ivedilikle aşı randevusu alması gerektiğini tavsiye eden Başkan Bulut, “Pandemi ile hem sağlık hem de ekonomik yönden sürdürdüğümüz zorlu mücadelemizi, aşı ile kazanacağız. Kafe ve restoran sektörüyle başlayan bu sürecin ivedilikle diğer sektörlere de yayılmasını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüşerek, bu süreci yakın takip altına aldık. Tavsiyemiz aşısı tanımlanan iş insanlarının ivedilikle aşı randevularını alıp, yaptırmaları yönünde. Bu karar memnuniyet vericidir. Teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.