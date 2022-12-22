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Başkan Bulut’tan ‘asgari ücret’ açıklaması: İşverene de destek paketi bekliyoruz

Asgari ücretin yüzde 54,66’lık artışla 8 bin 500 TL’ye çıkartılması kararını değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Çalışanlara hayırlı olsun diyoruz ancak, devletimizin işveren üzerindeki yükleri azaltmasını, asgari ücretin maliyetini karşılayabilecekleri ilave destekler sunmasını bekliyoruz” dedi

Başkan Bulut'tan ‘asgari ücret' açıklaması: İşverene de destek paketi bekliyoruz

22 Aralık 2022 Perşembe 21:06


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zammı yüzde 54,66 olarak açıkladı. Bu karara göre, asgari ücret 8 bin 500 TL’ye yükseldi. Açıklama sonrası değerlendirmelerde bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, çalışanların refahı adına memnun olduklarını ancak işverenin de desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “İşveren tarafı için de destek paketi bekliyoruz. Devletimizin işveren üzerindeki yükleri azaltmasını, asgari ücretin maliyetini karşılayabilecekleri ilave destekler sunmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. 
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