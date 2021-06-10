Başkan Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı işsizlik oranını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 13.9 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan, mart ayına göre ise 0.9 puan arttı. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise nisan ayında yüzde 27.4 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 1.7 puan artış olduğunu görüyoruz” dedi. Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Nisan ayı işgücü verilerinin detaylarına baktığımızda, geçen yılın aynı ayına göre, çalışabilir nüfus 1.1 milyon kişi artarken işgücüne katılanların 3.4 milyon kişi arttığını görüyoruz. Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı ise 2.8 milyon artmış. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu, nisan ayı itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısının 28 milyon 56 bin kişiye ulaştığını söyledi.

PANDEMİ ETKİSİ

Mevsimsel olarak yaz aylarının başlamasıyla tarım sektöründeki istihdam artışına rağmen işsizlik oranında artış olduğunu belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Mevsimsel olarak tarım işçiliğinin arttığı bir dönemde işsizliğin artması çok beklediğimiz bir durum değil. Bunun da sanayi ve hizmet sektöründeki istihdam kaybından ve pandemi nedeniyle turizm sektöründeki yavaşlamadan kaynaklandığını görüyoruz. Bir önceki aya göre istihdam edilenler tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı” diyerek açıklamasını tamamladı.