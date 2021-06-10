Başkan Zeytinoğlu TISİAD’ı konuk etti

Kısa adı TISİAD olan Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği TISİAD Kocaeli İl Temsilcisi Bahar Uzunca, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu’nu ziyaret etti. TISİAD Kocaeli İl Temsilcisi Bahar Uzunca, Başkan Zeytinoğlu’nun misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Uzunca yaptığı açıklama da, “ Türk Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği olarak ülkemizin kalkınması için kurulan derneğimiz şuanda ülke genelinde 12 ilimizde ve 7 ülkede dış temsilciliği ile hizmet vermektedir. Kocaeli’nin 16 milyar dolarlık ihracaat rakamını daha üst seviyelere çıkarmak ve yeni yatırımların yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

TISİAD Kocaeli İl Temsilcisi Bahar Uzunca konuşmasının devamında, “ Türk sanayisinin kalbi olan Kocaeli’nde başarılı hizmetleri nedeniyle KSO Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu’na çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Kendisinin bilgi birikimi ve fikirlerini alarak TISİAD Kocaeli olarak çok yakın bir zamanda Iraklı iş insanlarını kentimizde yatırım yapmaları için ağırlamak istiyoruz. Kocaeli sanayisinin en önemli hafızası da hiç kuşkusuz Kocaeli Sanayi Odasıdır. Başkanımız Zeytinoğlu da kentimize yatırım yapılmasına çok önem verdiğini yaptığımız görüşmede aktardığı değerli fikirleri ile öğrendik. Özellikle limanlarımızdaki hareketlilik ve hızlılığında sanayici açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Biz iş birliğimizin artarak devam edeceğini belirterek, Başkan Zeytinoğlu’na misafirperverliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

ZEYTİNOĞLU: KSO Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu, TISİAD Kocaeli Temsilcisi Bahar Uzunca’yı makamında ağırladı. Iraklı iş insanlarının Kocaeli’de yatırım yapmaları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.



