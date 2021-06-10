banner462
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Zeytinoğlu TISİAD’ı konuk etti

KSO Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu, TISİAD Kocaeli İl Temsilcisi Bahar Uzunca’yı ağırladı. Uzunca, Iraklı işadamlarının Kocaeli’de yatırım yapması ile ilgili yaptıkları çalışmaları aktardı.

Başkan Zeytinoğlu TISİAD'ı konuk etti

10 Haziran 2021 Perşembe 14:42

Kısa adı TISİAD olan Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği TISİAD Kocaeli İl Temsilcisi Bahar Uzunca, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu’nu ziyaret etti. TISİAD Kocaeli İl Temsilcisi Bahar Uzunca, Başkan Zeytinoğlu’nun misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Uzunca yaptığı açıklama da, “ Türk Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği olarak ülkemizin kalkınması için kurulan derneğimiz şuanda ülke genelinde 12 ilimizde ve 7 ülkede dış temsilciliği ile hizmet vermektedir. Kocaeli’nin 16 milyar dolarlık ihracaat rakamını daha üst seviyelere çıkarmak ve yeni yatırımların yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

 

TISİAD Kocaeli İl Temsilcisi Bahar Uzunca konuşmasının devamında, “ Türk sanayisinin kalbi olan Kocaeli’nde başarılı hizmetleri nedeniyle KSO Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu’na çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Kendisinin bilgi birikimi ve fikirlerini alarak TISİAD Kocaeli olarak çok yakın bir zamanda Iraklı iş insanlarını kentimizde yatırım yapmaları için ağırlamak istiyoruz. Kocaeli sanayisinin en önemli hafızası da hiç kuşkusuz Kocaeli Sanayi Odasıdır. Başkanımız Zeytinoğlu da kentimize yatırım yapılmasına çok önem verdiğini yaptığımız görüşmede aktardığı değerli fikirleri ile öğrendik. Özellikle limanlarımızdaki hareketlilik ve hızlılığında sanayici açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Biz iş birliğimizin artarak devam edeceğini belirterek, Başkan Zeytinoğlu’na misafirperverliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.    

 

ZEYTİNOĞLU: KSO Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu, TISİAD Kocaeli Temsilcisi Bahar Uzunca’yı makamında ağırladı. Iraklı iş insanlarının Kocaeli’de yatırım yapmaları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeTahir BüyükakınTübitakZinnur BüyükgözKomekKocaeli Büyükşehir BelediyesiKocaeli Ticaret Odası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe girdi Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe...
Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yağı “süperkritik akışkan teknoloji“ ile işlenecek Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yağı “süperkritik...
İMMİB olarak 5 ayda 31 milyar dolar ihracat yaptık İMMİB olarak 5 ayda 31 milyar dolar ihracat yaptık
Borsa günü yatay tamamladı Borsa günü yatay tamamladı
Metal işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Metal işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin mayıs ihracatında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 80'lik artış Kocaeli'nin mayıs ihracatında 2020'nin aynı ayına...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bulut: Yapılandırma kanunu yürürlüğe...
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, oda aidat borçları da dahil olmak üzere; vergi, trafik cezaları...

Haberi Oku