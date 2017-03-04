EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞSİAD ' a 5 YENİ ÜYE

Başarılı İş Adamları Derneği aylık toplantısını Kartepe’de bulunan Sanat Et Restoran’da gerçekleştirdi. Kahvaltılı organizasyonda derneğe yeni üye olan 5 iş adamına rozetleri takıldı

BAŞSİAD ' a 5 YENİ ÜYE

04 Mart 2017 Cumartesi 16:33

Başarılı İş Adamları Derneği (BAŞSAİD) aylık toplantısını Kartepe’de bulunan Sanat Et Restoran’da gerçekleştirdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, “Programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün yeni üyelerimiz de aramızda. BAŞSİAD olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Mısır’a bir iş gezimiz olacak. Ardından fuar ziyaretimiz olacak. Mart ayı içerisinde bir eğitim programımız olacak. Derneğimize katılan BAŞSİAD’a katılan Kartepeli iş adamlarından Okan Can, Gökhan Can, Serdar Şenkardeş, Onur Şenol ve Yılmaz Günay’e çok teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından derneğe yeni üye olan 5 iş adamına rozetleri takıldı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuBAŞSİAD5 üye
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOTO’ya hayırlı olsun KOTO’ya hayırlı olsun
TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ
Enflasyonunun çift haneye çıkmasını değerlendirdi… Enflasyonunun çift haneye çıkmasını değerlendirdi…
Nail Çiler Girişimcilik Haftasını Kutladı! Nail Çiler Girişimcilik Haftasını Kutladı!
Sigarayla Mücadelede Yeni Önlemler! Sigarayla Mücadelede Yeni Önlemler!
Nefes Kredisi Girişimleri Sonuç Verdi! Nefes Kredisi Girişimleri Sonuç Verdi!
Yukarı Çık

KOTO’ya hayırlı olsun
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini...

Haberi Oku