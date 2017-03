BAŞSİAD ' a 5 YENİ ÜYE

Başarılı İş Adamları Derneği (BAŞSAİD) aylık toplantısını Kartepe’de bulunan Sanat Et Restoran’da gerçekleştirdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, “Programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün yeni üyelerimiz de aramızda. BAŞSİAD olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Mısır’a bir iş gezimiz olacak. Ardından fuar ziyaretimiz olacak. Mart ayı içerisinde bir eğitim programımız olacak. Derneğimize katılan BAŞSİAD’a katılan Kartepeli iş adamlarından Okan Can, Gökhan Can, Serdar Şenkardeş, Onur Şenol ve Yılmaz Günay’e çok teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından derneğe yeni üye olan 5 iş adamına rozetleri takıldı.