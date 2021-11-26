Belçika Başkonsolosu’ndan KOTO’ya ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası, Belçika İstanbul Başkonsolosu Serge Dickschen ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ticari bağların daha da güçlendirilmesi adına atılacak adımlar masaya yatırıldı

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan konuklarını ağırlayan KOTO, bu görüşmeleri üyeleri adına fırsata çevirmeyi de amaçlıyor. Ziyaretler kapsamında Belçika İstanbul Başkonsolosu Serge Dickschen, Valon Bölgesi Ticari ataşesi Catherine Bauwens ve Brüksel Bölgesi Ticari Ataşe Yardımcısı Müge Kılıç’ı ağırlayan KOTO, üyelerini dış pazarlara açmak için de adım attı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER

KOTO Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz’ın Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay ve Abdurrahman Çuhadar ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

YILMAZ: TÜM GÖREVLERİ ÜSTLENMEYE HAZIRIZ

KOTO’nun üyelerini yeni pazarlara açma hedefi ile ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Gezer, “Hem yatırım hem ticaret alanında işbirliği arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada somut adımlar atmaya gayret ediyoruz” dedi. Başkan Yardımcısı Yılmaz da, “Belçika ile bu ilişkiyi güçlendirmek adına yapılması gereken tüm noktalarda görev üstlenmeye hazırız. Hem kurum hem de üye profili olarak buna hazırız” dedi. Başkonsolos Dickschen, KOTO’ya ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederken, işbirliği girişimleri dolayısıyla da teşekkür etti. Ziyarette, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve niteliğinin artırılması konusunda geliştirilebilecek projeler konuşuldu.







