‘Benim Evim GEBKİM’e Felis Ödülü MediaCat Dergisi tarafından reklam ve pazarlama sektöründe etkili yaratıcılığı ödüllendirmek amacıyla Bu yıl Yemeksepeti ana sponsorluğunda 17’ncisi gerçekleşen Craft Felis, Data Felis, E-commerce Felis, Media Felis, PR Felis, Social Responsibility & Sustainability Felis, Film Felis, Integrated Felis ve Curious Felis Yaratıcı Strateji Bölümlerinde en başarılı işlerin ödüllendirildiği Felis 2022 Ödülleri Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreni ile sahiplerine takdim edildi.

17 Kasım 2022 Perşembe 12:08