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‘Benim Evim GEBKİM’e Felis Ödülü

MediaCat Dergisi tarafından reklam ve pazarlama sektöründe etkili yaratıcılığı ödüllendirmek amacıyla Bu yıl Yemeksepeti ana sponsorluğunda 17’ncisi gerçekleşen Craft Felis, Data Felis, E-commerce Felis, Media Felis, PR Felis, Social Responsibility & Sustainability Felis, Film Felis, Integrated Felis ve Curious Felis Yaratıcı Strateji Bölümlerinde en başarılı işlerin ödüllendirildiği Felis 2022 Ödülleri Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreni ile sahiplerine takdim edildi.

‘Benim Evim GEBKİM'e Felis Ödülü

17 Kasım 2022 Perşembe 12:08

 Dilovası GEBKİM OSB’nin sokak hayvanları için hazırlamış olduğu ‘Benim Evim GEBKİM’ projesine ‘İtibar Yönetimi’ kategorisinde Felis Başarı Ödülü’ne layık görüldü. GEBKİM OSB, Brandverse Awards’tan sonra almış olduğu bu ödül ile ‘Benim Evim GEBKİM’ projesi olarak toplamda 3. Ödülü kazanmış oldu.
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