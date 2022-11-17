‘Benim Evim GEBKİM’e Felis Ödülü
MediaCat Dergisi tarafından reklam ve pazarlama sektöründe etkili yaratıcılığı ödüllendirmek amacıyla Bu yıl Yemeksepeti ana sponsorluğunda 17’ncisi gerçekleşen Craft Felis, Data Felis, E-commerce Felis, Media Felis, PR Felis, Social Responsibility & Sustainability Felis, Film Felis, Integrated Felis ve Curious Felis Yaratıcı Strateji Bölümlerinde en başarılı işlerin ödüllendirildiği Felis 2022 Ödülleri Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreni ile sahiplerine takdim edildi.