EKONOMİ:
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Benzine flaş indirim kararı!

Benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı.

Benzine flaş indirim kararı!

09 Şubat 2017 Perşembe 22:57

 Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı. Geceyarısından itibaren benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,38 liradan 5,32 liraya, Ankara'da 5,43 liradan 5,37 liraya, İzmir'de ise 5,41 liradan 5,35 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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Benzine Flaş Indirim Kararı!
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