Benzine flaş indirim kararı!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı. Geceyarısından itibaren benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,38 liradan 5,32 liraya, Ankara'da 5,43 liradan 5,37 liraya, İzmir'de ise 5,41 liradan 5,35 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.