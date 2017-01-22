EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Bir aylık elektrik faturası BEDAVA'ya gelebilir'

Elektrik faturası aylık 82 lira ve üzerinde gelen kullanıcıların, hizmet alınacak elektrik dağıtım şirketine karar verirken faturadaki TL tutarından ziyade enerji tüketim miktarını dikkate almaları önerildi.

'Bir aylık elektrik faturası BEDAVA'ya gelebilir'

22 Ocak 2017 Pazar 15:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle serbest tüketici sayısı 8,4 milyona yükseldi.

Elektirikte tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerindeki kullanıcılar, elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde etti. Böylece Bursa'da yaşayan bir vatandaşın, Konya'daki bir elektrik şirketinin abonesi olarak hizmet alabilmesine imkan tanındı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başvuru Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicilerin aylık elektrik harcamalarını değerlendirirken faturadaki TL tutarından ziyade faturaya yansıyan enerji tüketim miktarını dikkate almaları gerektiğini söyledi.

"Bir aylık fatura bedavaya gelebilir"

Serbest tüketicilerin kendi firmalarına abone olmaları konusunda özel dağıtım şirketlerinin çeşitli kampanya ve reklam çalışmaları yaptığına değinen Ağaoğlu, "Seçimini bilinçli ve akıllıca gerçekleştirebilen tüketicilerin elektrik faturalarında yüzde 8'e varan indirim gerçekleşmesi mümkündür. Bu da yılda bir aylık faturanın neredeyse bedavaya gelmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Son birim fiyata bakarak hareket edin

Ağaoğlu, bazı şirketlerin birim fiyatı yükseltip onun üzerinden yüksek indirimler yapıyormuş gibi gösterebildiğini belirterek, "Elektrikte yüzde olarak belirtilen indirimlerden çok indirimle oluşacak son birim fiyata bakarak tedarikçinin seçilmesi gerekiyor. Mevcut şirketten alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin daha üzerinde elektrik faturasıyla karşılaşmamak için tedarikçi seçerken yüzdelik indirimlere hemen kanmamalı, iyi araştırma yapılmalı." dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
DerinceMuallimköyBallıkayaKaramürselKartepeEğitimKocaeliBelediyeDaricaçayırovaGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Altıntaş’ların ‘Ramada’sı açıldı Altıntaş’ların ‘Ramada’sı açıldı
Grev Dalgası Başladı! Grev Dalgası Başladı!
İZAYDAŞ’da mezuniyet töreni İZAYDAŞ’da mezuniyet töreni
'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR! 'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR!
TUİK Sanayi Ürün İstatistikleri Açıkladı TUİK Sanayi Ürün İstatistikleri Açıkladı
Şişecam’dan 400 MilyonTL’lik Yatırım! Şişecam’dan 400 MilyonTL’lik Yatırım!
Yukarı Çık

Altıntaş’ların ‘Ramada’sı açıldı
Dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Worldwide Corporation çatısı altında faaliyet gösteren Ramada...

Haberi Oku