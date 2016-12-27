BM’den ‘Teknobank’a onay

BM Genel Kurulu, en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefine yönelik, Uluslararası Teknoloji Bankası’nın Türkiye’de kurulmasını onayladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “En az gelişmiş ülkeler ile D8 ülkeleri arasında iş birliklerini tetikleyecek” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefine yönelik, Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Gebze'de kurulmasını onayladığını bildirdi. Özlü, “Genel merkezi Türkiye'de olacak banka, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacak, sayısı 48'i bulan en az gelişmiş ülkelere bilimsel ve teknolojik işbirlikleri ile fikri mülkiyet altyapısı oluşturulması süreçlerinde rehberlik edecek” dedi. Bakan Özlü, BM önderliğinde ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda, Türkiye'de kurulacak “Uluslararası Teknoloji Bankası”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 2011 yılında katıldığı BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda, en az gelişmiş ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıkladığını hatırlatan Özlü, pakette bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin taahhütlerden birinin de söz konusu ülkeler için “teknoloji bankası” rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması olduğunu söyledi. Özlü, “Uluslararası Teknoloji Bankası'nın işleyiş ve yapılanmasına dair öneriler sunuldu ve bankanın Türkiye'de kurulması tavsiye edildi. 70. BM Genel Kurulu ile Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Gebze'de kurulmasına karar verildi” diye konuştu. Özlü, genel merkezi Türkiye'de olacak bankanın, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacağını dile getirdi.

EN KRİKİT İŞLEVİ KAPASİTE GELİŞTİRME

Uluslararası Teknoloji Bankası'nın iki temel ayaktan oluşmasının kararlaştırıldığını da bildiren Özlü, “Bunlardan biri, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleme Mekanizması, diğeri ise Fikri Mülkiyet Bankası olarak açıklanmıştır” dedi. Özlü, Gebze'deki TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü kampüsünde kurulması planlanan Uluslararası Teknoloji Bankası'nın, işleyişi hakkında ise şunları aktardı: “Uluslararası Teknoloji Bankası'nın en kritik işlevi, kapasite geliştirme olacak. Banka faaliyete geçtiğinde öncelikle en az gelişmiş ülkeler 'ihtiyaç analizi' yapılacak ve eksikleri doğrultusunda hizmet sunulacak. Söz konusu ülkelere bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda eğitim ve destek verilecek.”

48 ÜLKE İLE BİLİMSEL ORTAKLIK

Bakan Özlü, Uluslararası Teknoloji Bankası'nın bir diğer işlevinin ise “uluslararası bilimsel yayınlara erişimin kolaylaştırılması” olduğuna işaret ederek, TÜBİTAK'ın bu süreçteki rolüne dikkati çekti. Söz konusu ülkeler ile ortak araştırmalar yapılması ve ihtiyaç duyulan konularda birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizen Özlü, “Zaten TÜBİTAK bilimsel iş birliklerini fonluyor. İleride en ideal model bu olacak. Dünyadaki gelir adaletsizliğinin, kalkınma düzeylerindeki büyük farklılıkların azaltılması yönündeki bu önemli çabalara, Türkiye'nin de katkı vermesi en büyük amacımız” dedi.

Buraya kurulacak!





Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan projenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda onaylandığını ve Toknobank’ın TÜBİTAK Tüsside kampüsü içerisinde kurulacağını açıkladı.