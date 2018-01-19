Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 131,95 puan ve yüzde 0,11 azalarak 116.724,07 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile finansal kiralama, faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,57 ile ticaret oldu.

Dün gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 artışla 116.856,02 puandan tamamladı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın karar metninin "şahin" olarak değerlendirilmesinin ardından dolar/TL'nin yüzde 1 düştüğünü, pay piyasalarının ise alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Dolar/TL'nin dün 3,7581'e kadar gerilemesi sonrası 3,7750 seviyelerinde dengelendiğine dikkati çeken analistler, kurların seyri, Avrupa ve ABD'de açıklanacak verilerin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 117.700 seviyesinin direnç, 115.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Ekonomistler, Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Fitch Ratings, 27 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'deki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.