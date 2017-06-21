banner212
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 99.180,29 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:34

(AA) Açılışta BIST 100 endeksi 88,98 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlayarak 99.852,93 puana kadar çıktı. Özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalışla 99.269,27 puandan tamamladı.

Analistler, dün uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 45,42 dolarla son 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin küresel risk iştahı azalttığını ve pay piyasalarında baskı oluşturduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de ikinci el konut satışları verisi ile petrol fiyatları seyrinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Altının gramı 5 haftanın düşüğünde Altının gramı 5 haftanın düşüğünde
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
Benzine indirim geliyor Benzine indirim geliyor
O cezalar siliniyor O cezalar siliniyor
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Yukarı Çık

banner149

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 99.665,69 puandan başladı.

Haberi Oku