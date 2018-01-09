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EKONOMİ:
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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 116.311,36 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

09 Ocak 2018 Salı 10:38

  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 yükselişle 116.311,36 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi 6,86 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile iletişim oldu.

Dün açıklanan sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde artmasından bulduğu destekle 117.783,70 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,29 azalışla 116.304,51 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi işsizlik ile Almanya'da sanayi üretim ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.800-118.300 bandının direnç bölgesi, 115.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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