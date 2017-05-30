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EKONOMİ:
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 97.830,33 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

30 Mayıs 2017 Salı 12:19

(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 97.830,33 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi 104,38 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi ise yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,30 ile taş, toprak oldu.

Dün, 98.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeyi aşamasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 97.725,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün, Almanya'da enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 97.700'ün üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümün korunacağını, olası düşüşlerde ise 96.000 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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