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EKONOMİ:
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 106.144,05 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:21

(AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 425,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 0,54 ile ulaştırma oldu.

Dün yatay bir seyirle güne başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 106.244,64 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 105.718,31 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi yön arayışı içerisinde olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.500 ve 103.200 seviyelerinin destek, tarihi zirve olan 106.402 ve 107.500 puanın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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