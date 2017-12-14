Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 817,85 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,40 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,14 ile iletişim oldu.

Dün, güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 109.300 seviyesinin üzerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kaybıyla 108.153,16 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün sona eren yılın son toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından dolar/TL'nin, uluslararası piyasada değer kaybeden dolara paralel gerilemesi, pay piyasalarında alımları destekledi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,86 değer kaybetmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,82'nin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Fed'in faiz kararının ardından yatırımcıların, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere dünya genelinde birçok ülke merkez bankasının faiz kararına odaklandığını kaydetti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 109.300 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında 100 baz puan artış bekliyor. Ekonomistlerden sadece biri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) ve borçlanma faiz oranında (faiz koridorunun alt bandı) 50 baz puanlık artış beklerken, diğerleri bu faizlerde değişiklik öngörmüyor. Öte yandan, ankete katılan ekonomistlerin yüzde 25'i marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) artış beklediğini bildirdi. Ekonomistlerden biri 25 baz puan, 2'si 50 baz puan ve 2'si de 100 baz puan artış bekliyor.