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EKONOMİ:
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Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 düşüşle 98.915,05 puandan başladı.

Borsa haftaya yatay başladı

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:19

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 düşüşle 98.915,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 27,82 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile metal eşya makina oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde 99.277,11 puana kadar çıktı. Bu seviyede tutunamayan endeks, gün sonunda yüzde 0,99'a yükselerek 98.942,87 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde 1. çeyrek büyüme verisi ile nisan ayı ödemeler dengesinin, yurt dışında ise ABD bütçe dengesinin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 99.278,08 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini belirten analistler, bu seviyenin geçilmesi durumunda 100.000 puanın gündeme geleceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, büyümenin ilk çeyrekte yüzde 3,8 artmasını bekliyor. Ekonomistler, nisan ayı cari işlemler açığının da 3,5 milyar dolar olmasını öngörüyor.

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