EKONOMİ:
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya, yüzde 0,15 yükselişle 77.086,00 puandan, serbest piyasada dolar 3,5150, avro ise 3,6770 liradan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

26 Aralık 2016 Pazartesi 11:38

 İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 yükselişle 77.086,00 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi 113,86 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. 

Geçen haftanın son işlem gününe yatay başlayan BIST 100 endeksi, 77.588,76 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 76.972,15 puan seviyesinden tamamladı. 

Analistler, bu hafta uluslararası piyasalardaki Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle yurt içi piyasaların düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, bugün açıklanacak reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı ve sektörel güven endekslerinin takip edileceğini bildirdi. 

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti. 

Döviz 
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5150, avro 3,6770 liradan haftaya başladı. 

Kapalıçarşı'da 3,5130 liradan alınan dolar 3,5150 liradan satılıyor. 3,6750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6770 lira olarak belirlendi. 

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5130 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6650 lira olmuştu.
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