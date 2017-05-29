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EKONOMİ:
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya, yüzde 0,17 yükselişle 97.695,45 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:40

İSTANBUL(AA) - Açılışta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 162,18 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi ise yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile bilişim oldu. 

Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, perşembe ve cuma günü etkisini artıran kar satışlarıyla haftalık kazançlarının bir kısmını geri verdi. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,18 değer kaybetse de 97.533,28 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. 

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