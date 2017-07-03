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EKONOMİ:
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 yükselişle 100.639,31 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15

 (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 198,92 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile sigorta oldu.

Cuma günü açıklanan dış ticaret açığının yükseliş eğilimine karşın döviz kurlarındaki sakin seyirden destek bulan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 artışla 100.440,39'dan tamamladı. Haftalık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,80 değer kazandı.

Analistler, küresel piyasalarda geçen hafta artan para politikalarına ilişkin belirsizliklerin bir süre daha yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bu hafta gelişmiş ülke merkez bankası üyelerinin söylemlerinin takip edileceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde enflasyon verisine ilişkin detayların ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), yurt dışında ise Avro Bölgesi ile ABD'de imalat sanayi PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 99.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 100.991'in direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin, haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde sıfır oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0) göre, bir önceki ay yüzde 11,72 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye gerileyeceği hesaplanıyor.

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