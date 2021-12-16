Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, KSO’ya konuk oldu

KSO’nun ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısına konuk olan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ‘Finansal Piyasalar ve Halka Arz’ konulu bir sunum gerçekleştirdi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısını online olarak düzenledi. Toplantının konuk konuşmacısı Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun oldu. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve KSO üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda Ergun, ‘Finansal Piyasalar ve Halka Arz’ konusunda önemli bir sunum gerçekleştirdi.





FİRMALARA AVANTAJLARI VAR

Toplantı, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un katılımcıları selamlamasıyla başladı. Ardından söz alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuk konuşmacıya Kocaeli hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, “Sayın Ergun, firmaların halka açılmasının ve paylarının borsada işlem görmesinin firmalara çeşitli avantajlar sağladığını biliyoruz. Borsaya açılma firmalara; kaynak ihtiyacının karşılanması, ortaklara likidite sağlanması, itibar görme, yaygın tanıtım ve kurumsallaşma gibi imkanlar sunuyor” dedi.





AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI

Konuşmasını sürdüren Zeytinoğlu, “Ayrıca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, aile şirketlerinden kurumsallaşmaya geçişte firmalarımıza ve ülke ekonomisine önemli faydalar sağlıyor. Firmaların borsada halka açılmasının kurumsallaşma anlamında önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Çünkü kurumsallaşma; şeffaf, adil, hesap veren ve sorumluluk sahibi bir yönetim sistemini sağlıyor. Son dönemde ülkemizde halka arzların arttığını gözlemliyoruz. Özellikle 2021 yılında tarihi rekor kırıldığını biliyoruz” diyerek sözü konuk konuşmacı Korkmaz Ergun’a bıraktı.





ARZ VE TALEBİN BULUŞTUĞU ALAN

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, online toplantıya olan ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra borsanın ne olduğu hakkında bilgi vererek sözlerine başladı. Ergun, “Borsa, arz ve talebin buluştuğu yerdir. Yani şirketinizin büyümesini finanse edecek bir alan diyebilirim. Bizler sermaye piyasası yoluyla ülke ekonomisinin büyüyeceğini düşünüyoruz ve şirketlerin büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla yapmalarını öneriyoruz” dedi.





SAĞLIKLI FİNANSMAN MODELLERİ

Şirketlerin öz sermayesini güçlendirmesi için sermayelerini halkla paylaşmasının önemli olduğunu söyleyen Ergun, “Bu konuda sağlıklı finansman modellerine ihtiyacımız var. Bunun yolunun da borsa olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketlerin yolunun mutlaka bir gün borsaya düşeceğinden söz eden Ergun, 2021 yılı içerisinde 52’ye yakın halka arz yaptıklarını da kaydetti.





HALKA ARZIN FAYDALARI

Halka arzın iki şekilde gerçekleştiğinin altını çizen Ergun, “Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz gerçekleşmektedir. Halka arzın faydaları ise şöyledir; geri ödemesiz kaynak girişi olur, banka limiti kullanmadan finansman sağlanır, sağlayacağınız finansman ile kapasitenizi artırabilir, pasif kalan tarafınızı iyileştirebilirsiniz. Ayrıca likidite ihtiyacınızı karşılar, kurumsal yapınızı güçlendirmiş olursunuz. Bunun yanında tanınırlığınız artmış olur, yeni pazarlar ve tedarikçilerin yanı sıra kredi kuruluşlarına kolay ulaşırsınız” dedi.





ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPILMALI

Şirketlerin halka arzdan önce hazırlık yapması gerektiğine değinen Ergun, “Doğru şirket, doğru zamanda ve doğru fiyatlama ile halka açılmalıdır. Bunun için bir tane değil daha fazla aracı şirketle görüşmek en doğrusu olacaktır. Aracı şirketlerle görüşürken daha önce yaptıkları halka arzları ve çalıştıkları sektörleri iyi incelemelisiniz. Halka arz için başvurmadan önce eksiklerinizi tamamlamalısınız. Nasıl ki ülke olarak üye olsak da olmasak da Avrupa Birliği için hazırlık yapıyorsak, şirketleriniz için de borsaya girseniz de girmeseniz de eksiklerinizi tamamlamanız önemli ” diye konuştu.





SORULARI CEVAPLADI

Halka arz sürecinde şirketlerin geçeceği evrelerden bahseden Ergun, “Halka arz olacak şirketler; bağımsız denetim raporu çalışmalarını, yatırım kuruluşu seçimini, genel kurul kararı ve esas sözleşme değişikliğini, halka arz fiyatının belirlenmesini tamamladıktan sonra SPK ve Borsa’ya başvuru yapabilecekler” dedi. Konuşmasının ardından gelen soruları yanıtlayan Ergun, kendisini dikkatle dinleyen KSO üyelerine teşekkür etti. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul da bu değerli sunumu için Ergun’a teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.







































