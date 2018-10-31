banner392
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BOTAŞ'tan indirim

BOTAŞ, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında yüzde 3,3'lük indirim yaptı.

BOTAŞ'tan indirim

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:51

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yarından itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da yüzde 3,3 indirim yapıldı. 

Döviz kurundaki düşüş BOTAŞ'ın elektrik gaz fiyatlarına yansıdı.  Buna göre, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin kullandığı gazın bin metreküpünün fiyatı bin 550 lira olarak belirlendi. Böylece önceki tarifeye göre fiyatta yüzde 8,8'lik düşüş sağlandı. 

Konut ve sanayi tarifesinde değişiklik yok

Ayrıca kompozit kullanım amaçlı (kojenerasyon tesislerinin kullandığı) doğal gazın bin metreküpünün fiyatı da yüzde 3,3'lük indirimle bin 503 lira olarak tespit edildi.  Söz konusu fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.  Konut ve sanayi tarifesinde ise fiyatlar değişmedi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
BOTAŞtan Indirim
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emekli öğretmenden 14 ülkeye ihracat Emekli öğretmenden 14 ülkeye ihracat
ÖTV ve KDV indirim paketini açıklandı ÖTV ve KDV indirim paketini açıklandı
OSB bölge müdürleri toplandı OSB bölge müdürleri toplandı
SANTEK 2018 kapılarını açtı SANTEK 2018 kapılarını açtı
Kocaeli'den Azerbaycan'a dostluk köprüsü Kocaeli'den Azerbaycan'a dostluk köprüsü
Dolar/TL 5,55'in altında işlem görüyor Dolar/TL 5,55'in altında işlem görüyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Emekli öğretmenden 14 ülkeye ihracat
Kocaeli'de yaşayan emekli öğretmen Nurten Canayakın, bir süre ilgilendiği ticaretten makine mühendisi eşinin...

Haberi Oku