İŞÇİ ARAYAN FABRİKALAR
Toyotetsu Otomotiv - Çayırova - 50 işçi
Diler Demir Çelik - Dilovası - 35 işçi
Uğur Beton Metal ve Plastik - Gebze - 30 işçi
Trenkwalder - Gebze - 25 işçi
Çayırova Boru - Darıca - 20 işçi
Özgü İdari Hizmetler - Gebze - 20 işçi
Farplas Oto - Çayırova - 20 işçi
Mar Solar Panel - Dilovası - 20 işçi
M.B.M. Taşımacılık Temizlik - Çayırova - 10 işçi
Radya Isıtma Sistemleri - Gebze - 10 işçi
Ekol Lojistik - Çayırova - 10 işçi
Ceva Lojistik - Çayırova - 10 işçi
Özay Plastik - Çayırova - 7 işçi
Kroman Çelik - Darıca - 5 işçi
Kaynak: Bu fabrikalar işçi arıyor