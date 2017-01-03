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Bu fabrikalar işçi arıyor

Kocaeli'deki bazı fabrikalar bine yakın işçi arıyor. İş arıyorsanız bu haber sizin için...

Bu fabrikalar işçi arıyor

03 Ocak 2017 Salı 22:26

 İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi, 2 Ocak tarihli haftalık iş ilanları listesini yayınladı. Buna göre Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da 161 firmanın 800'e yakın eleman ihtiyacı var.

 

İŞÇİ ARAYAN FABRİKALAR

Toyotetsu Otomotiv - Çayırova - 50 işçi

Diler Demir Çelik - Dilovası - 35 işçi

Uğur Beton Metal ve Plastik - Gebze - 30 işçi

Trenkwalder - Gebze - 25 işçi

Çayırova Boru - Darıca - 20 işçi

Özgü İdari Hizmetler - Gebze - 20 işçi

Farplas Oto - Çayırova - 20 işçi

Mar Solar Panel - Dilovası - 20 işçi

M.B.M. Taşımacılık Temizlik - Çayırova - 10 işçi

Radya Isıtma Sistemleri - Gebze - 10 işçi

Ekol Lojistik - Çayırova - 10 işçi

Ceva Lojistik - Çayırova - 10 işçi

Özay Plastik - Çayırova - 7 işçi

Kroman Çelik - Darıca - 5 işçi

Kaynak: Bu fabrikalar işçi arıyor

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