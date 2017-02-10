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Çayırova'dan Vatandaşa İş İmkanı!

Sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör alanında işveren ile iş arayan vatandaşlar arasında köprü görevi yapan Çayırova Belediyesi Mavi Masa İŞKUR Hizmet Noktası, ayda yaklaşık 45 vatandaşa iş bulurken 2016 yılı içerisinde 511 vatandaşa hizmet vererek yeni iş imkanları sağladı.

Çayırova'dan Vatandaşa İş İmkanı!

10 Şubat 2017 Cuma 13:17

Yılda 500 Vatandaşa İş İmkanı Sağlayan Çayırova Belediyesi Bu Güne Kadar 3910 Vatandaşa İş Buldu

Çayırova Belediyesi bünyesindeki Mavi Masa İŞKUR Hizmet Noktası, işsiz vatandaşımızın iş bulmasına yardımcı oluyor. Belediye’nin giriş katında bulunan Mavi Masa İŞKUR Hizmet Noktası’nda, Çayırova Belediyesi’ne iş aramak için gelen vatandaşın, ilk önce İşçi Bulma Kurumu’na kaydı yapılıyor. Daha sonra ise, işçi Bulma Kurumu web sayfası üzerinden durumuna uygun iş pozisyonlarına yönlendiriliyor. En önemlisi de meslek sahibi olmayan vatandaşlar, İŞKUR’un istihdam garantili meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırılıyor. 

Mavi Masa Birimi İşveren ile İş Arayan Vatandaş Arasında Önemli Bir Köprü

İşsizlik sigortası başvuru işlemleri yapılan vatandaşların, özgeçmiş (CV) bilgileri alınarak, özel firmaların durumuna uygun iş pozisyonlarına yerleştirilmesi sağlanıyor. Diğer taraftan Çayırova Belediyesi’ne personel talebi için gelen firmaların personel ihtiyacının temini de sağlanmış oluyor. İstihdama dayalı olarak hizmet veren Mavi Masa birimi, başladığı günden bugüne kadar yaklaşık 3910 vatandaşa iş imkanı sağladı.

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