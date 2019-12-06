Çelik ihracatında Gebze ağırlığı!

Le Meridien Otel'de düzenlenen törende sektörlerinde aralarında Gebze, Çayırova ve Dilovası’nda da üretim yapan firmalarımızın da olduğu en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi. 2018'de 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini alan firmalar arasında Dilovası’nda üretim yapan Çolakoğlu Metalurji, HABAŞ ve İÇTAŞ’la birlikte tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk 3 firmadan biri oldu. Törende Çolakoğlu’nun yanı sıra Yücel Boru, Diler Dış Ticaret, Kroman Çelik ve Hasçelik’de ödül alan firmalar arasında yer aldı.

GEBZE’Lİ FİRMALARA ÖDÜL YAĞDI

Büyük Ölçekli firmalar arasında en fazla ihracat yapan 3.firma ünvanını alan Çolakoğlu Metalurji’nin ödülünü Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu aldı. Çolakoğlu ayrıca Sıcak Yassı İhracat kategorisinde de ikincilik ödülünü kazandı. Boyuna Dikişli Boru ihracatında Yücel Boru İhracat İthalat ve Paz.A.Ş en fazla ihracat gerçekleştiren şirket seçildi. Orta Ölçekli En Çok İhracat Arttıran firma kategorisinde Kroman Çelik Sanayi A.Ş ikinci olarak ödül kazanan Gebze firması oldu. Diler Dış Ticaret A.Ş İnşaat Çeliği ve Filmaşin ihracatında 3.olurken, Faydasıçok Holding firmalarından Hasçelik, Alaşımlı Çelik İhracatında 3.’lük ödülünü aldı.

YENİ PAZARLARLA KAYIPLARI TELAFİ ETTİK

Çelik sektörünün yurtdışında karşı karşıya kaldığı korumacılık önlemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “2019 yılını geçen seneye yakın bir şekilde 20 milyon ton civarında bir ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz.” dedi. Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektörünün başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarda kayıp yaşamasına karşın yeni pazarlara açılarak bu kayıpları telafi ettiğini belirten Aslan, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar tüm bölgelere Türk çeliğini ulaştırdıklarını söyledi. Kamil Uzunmehmet

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

ALAŞIMLI ÇELİK İHRACATI KATEGORİSİ

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOYUNA DİKİŞLİ BORU İHRACATI KATEGORİSİ

YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş. BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş. KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

SICAK YASSI İHRACATI KATEGORİSİ

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ