Çelik ihracatında Gebze ağırlığı!

GEBZE’Lİ FİRMALARA ÖDÜL YAĞDI
Büyük Ölçekli firmalar arasında en fazla ihracat yapan 3.firma ünvanını alan Çolakoğlu Metalurji’nin ödülünü Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu aldı. Çolakoğlu ayrıca Sıcak Yassı İhracat kategorisinde de ikincilik ödülünü kazandı. Boyuna Dikişli Boru ihracatında Yücel Boru İhracat İthalat ve Paz.A.Ş en fazla ihracat gerçekleştiren şirket seçildi. Orta Ölçekli En Çok İhracat Arttıran firma kategorisinde Kroman Çelik Sanayi A.Ş ikinci olarak ödül kazanan Gebze firması oldu. Diler Dış Ticaret A.Ş İnşaat Çeliği ve Filmaşin ihracatında 3.olurken, Faydasıçok Holding firmalarından Hasçelik, Alaşımlı Çelik İhracatında 3.’lük ödülünü aldı.
YENİ PAZARLARLA KAYIPLARI TELAFİ ETTİK
Çelik sektörünün yurtdışında karşı karşıya kaldığı korumacılık önlemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “2019 yılını geçen seneye yakın bir şekilde 20 milyon ton civarında bir ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz.” dedi. Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektörünün başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarda kayıp yaşamasına karşın yeni pazarlara açılarak bu kayıpları telafi ettiğini belirten Aslan, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar tüm bölgelere Türk çeliğini ulaştırdıklarını söyledi. Kamil Uzunmehmet
BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ
- HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
- İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
- ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.
ALAŞIMLI ÇELİK İHRACATI KATEGORİSİ
- ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BOYUNA DİKİŞLİ BORU İHRACATI KATEGORİSİ
- YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş.
- BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
- KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
SICAK YASSI İHRACATI KATEGORİSİ
- HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
- ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.
- İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
ORTA ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ
- YILDIZ DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş.
- KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.
- IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.