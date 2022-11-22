CFA Institute Research Challenge Türkiye etabının konu şirketi Şişecam oldu

İSTANBUL (AA) - CFA Institute’un Türk sermaye piyasalarına küresel standartlarda donanıma sahip genç yetenekler kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği CFA Institute Research Challenge Türkiye etabında, bu yılki araştırma konusu Şişecam oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, toplum için daha iyi ve etik değerlere bağlı finans ve yatırım piyasası yaratmak için 150’den fazla ülkede yaklaşık 200 bin üyesiyle faaliyet gösteren CFA Institute’un hayata geçirdiği CFA Institute Research Challenge Türkiye etabında, bu yıl konu şirket olarak Şişecam seçildi.

Türk sermaye piyasalarına küresel standartlarda donanıma sahip genç yetenekler kazandırma hedefiyle bu yıl 15’inci kez düzenlenecek yarışmada Şişecam, global bir oyuncu olmasının yanı sıra sürdürebilirlik yaklaşımı, gençlere verdiği değer ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme motivasyonuyla öne çıktı. Borsaya kote olması ve yatırımcı ilişkileri yönetimindeki başarısı da Şişecam’ın araştırmaya konu şirket olarak öne çıkmasında etkili oldu.

Başarılı üniversite öğrencilerinin profesyonel iş hayatını deneyimlemelerine fırsat vermek amacıyla Türkiye’de 2009'dan başlayan yarışmanın başvuru süreci 16 Ekim’de sona erdi. Bu sene Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den toplam 28 üniversiteden 41 takımın yarıştığı CFA Institute Local Research Challenge’a katılan ekipler bugüne kadar, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Nilüfer Sezgin ile makroekonomi alanında, Şişecam Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Aslı Fırat ve Şişecam Çevresel Sürdürülebilirlik Müdürü Efe Çağlayan ile sürdürülebilirlik alanında, Şişecam Dijital Dönüşüm Direktörü Arda Eroğlu ile dijital dönüşüm alanında çevrimiçi seminerlere katılma fırsatı elde etti.

- Global finale ilerleme fırsatı

4 Kasım'da Şişecam Genel Merkezi’nde kick-off toplantısı ile başlayan yarışma kapsamında öğrenciler 15 Kasım'a kadar Şişecam’a sorularını yazılı şekilde iletme imkânı bulacak. 11 Kasım’da, Şişecam’ın Kırklareli’ndeki üretim tesislerine fiziki ziyaretler de gerçekleştirecek olan öğrenciler, rapor yazım sürecini 6 Ocak 2023’te tamamlayacak. 20 Ocak’ta finalistlerin açıklanmasının ardından finale kalan takımlar, 20-24 Şubat'ta gerçekleşecek final toplantısında sunumlarını yapacak. Kazanan takımlar bir sonraki aşamalar olan alt bölgesel, yarı-bölgesel ve bölgesel finali geçme hakkı kazanırlarsa, Şişecam raporu ile global finale ilerleme hakkı kazanabilecek.

Verilen bilgiye göre, 75 yıllık uluslararası bir kuruluş olan CFA Institute, Türkiye’de CFA Society Istanbul (Yatırım Profesyonelleri Derneği) ile temsil ediliyor. The Chartered Financial Analyst (CFA) Programı, CFA Institute tarafından 1962’de başlatılan, finans ve yatırım yönetimi alanında etik ve profesyonel standartları belirleyici nitelikte, en seçkin programların başında geliyor. CFA Society Istanbul ise 300’ü CFA charterholder olmak üzere yaklaşık 450 üyesiyle Türkiye’de finans sektörünün gelişimi ve nitelikli insan kaynağının artırılması için çalışmaya devam ediyor.